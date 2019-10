La Liga Primera empezará experimentar cambios que se verán a lo largo de los próximos tres años o al menos es la idea del plan estratégico, que será reforzado en los próximos tres meses por los asesores mexicanos Javier Salinas, Gabriel Saucedo y Alan Sunderland, especialistas en administración deportiva, marketing, mercadotecnía, patrocinio deportivo y comercialización.

Reynaldo Mairena, secretario de la Liga Primera, anunció que se hará una inversión de mil millones de córdobas para construcción estadios de futbol en Chinandega, Matagalpa, Jinotega, León y Jalapa, que estarán listo entre 2020 y 2021, más mejoras a los estadios de Independencia, Cacique Diriangén, Solidaridad de Madriz y Roy Fernando Bermúdez de Ocotal. «Los fondos son del Gobierno central y locales».

El mexicano Luis Rosas, director general de Liga Primera, aseguró que el plan estratégico a diseñar pretende llegar la Liga Primera al siguiente nivel. ¿Qué significa esto?, se le consultó. «Es un proyecto de Liga total. Para explícartelo bien necesitamos sentarnos una hora. Se va fortalecer la marca de Liga, la comunicación, estructuras de clubes y Liga Primera, entre otras cosas», apuntó.

El objetivo central es hacer atractiva la Liga Primera para llevar aficionados a los estadios. La mejor forma de hacerlo es mejorando la calidad técnica de los equipos o contratando figuras extranjeros. «La afición forma parte de eso, los jugadores, tu marca, la parte comercial, mercadotecnia, publicidad, infraestructura. Evidentemente no es un proyecto donde vas a decir una oración o párrafos y vas a llegar al siguiente nivel, es un tema más amplio que vamos a marcar la pauta en base a un plan estratégico que trabajaremos con los asesores que vienen a la Liga», señala Rosas.

¿Cómo espera ver esto dentro de tres años?, se le consultó al gerente de Liga Primera. «En cada uno de los aspectos vamos a decir, con la consecución de estas asesorías, a qué vamos a llegar. Necesitamos armar el plan estratégico que es en ciertas partes con los asesores. Ellos no solo vienen a mejorar, hay que crear muchas de las cosas: reglamentos, revisar bases de competencias, manual de operación, guía de medio, manual de estadio seguros, manual directivas, etc. Eso no existe, se tiene que crear», manifestó.