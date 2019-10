Madre del preso político Francisco Hernández logró verlo en la cárcel, luego de ser apuñalado

Yadira Morales, madre del preso político Francisco Hernández, quien recibió este lunes seis estocadas en la cara, cuello y espalda dentro del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, logró este martes ver a su hijo en la prisión. “La impresión fue grande. Le di gracias a Dios poder ver vivo a mi hijo”, dijo la mujer.

Guardas de seguridad del Complejo Judicial Central Managua llamaron a la mujer mientras cuando esperaba la audiencia de su hijo, fuera del portón principal. Ella nerviosa inmediatamente contestó: «Aquí voy». Abrieron el portón y se la llevaron.

“Pensé que me llevaban a la sala de audiencia, pero vi que me seguían policías y abrían puertas tras puertas. Me asusté y les pregunté adónde me llevan y me dijeron al sistema penitenciario para que vaya a ver a su hijo. Uno que se identificó como alcaide, me esperaba en un vehículo y me trajeron al sistema”, contó Morales.

Al llegar al área de visita de reos pudo ver a su hijo con parches de gasas en la cara y el cuello.

Era la primera vez que Yadira miraba a su hijo después de la lamentable noticia de que lo habían herido dentro del sistema, y que lo habían trasladado al hospital Alemán de Managua.

Lo atacaron entre dos reos

“Me contó que dos reos lo atacaron cuando iba saliendo a la visita. Uno lo agarró por la espalda y el otro le metió el cuchillo artesanal en la cara y el cuello con la intención de matarlo. ¿Los custodias dónde estaban le pregunté, porqué no hicieron nada?, relató Yadira Morales.

El joven quien también es excarcelado político y vuelto a apresar en agosto pasado, por un delito de supuesta violencia psicológica, respondió que no se dio cuenta de nada más, solo sentía la sangre caliente correr en su cuello.

“En una de las heridas de la cara tiene 13 puntadas, se ve terrible con la carne de fuera. Me dijeron que le puedo llevar alimentos mañana, aunque no me toque visita porque el día que le llevaba su comida, fue el día que lo hirieron y no lo pude ver”, contó Morales.

Mientras la madre hablaba con su hijo, también estaban presentes forenses de Medicina Legal y la Policía. “Supuestamente el motivo fue que mi hijo dijo que se le habían robado sus cosas cuando andaba en los juzgados, pero no creo mucho eso, porque le tiraron a matar y los custodias no hicieron nada. Gracias a Dios no salió muerto como Eddy Montes”, dijo la madre.

Eddy Montes es el reo político asesinado dentro del penal por custodios, el cual todavía sigue en la impunidad.

Quieren ver hacer ver el caso como pleito común entre reos

Para Yonarquí Martínez, abogada de Hernández, “el apuro que tiene el sistema para supuestamente esclarecer el asesinato frustrado es para deslindar responsabilidades y decir que se trata de un delito común entre presos y no un ataque más dirigido a un preso político dentro del sistema penitenciario”.

“Las autoridades del sistema violaron todo su reglamento interno, porque los reos que lo atacaron estaban armados y no debían tener arma blanca. Los custodias no intervinieron oportunamente en la agresión, permitieron que le dieran seis estocadas. Si van a procesar a los autores también deben acusar a los custodias, que estaban a cargo por omisión de prestar auxilio”, refirió Martínez.

El joven autoconvocado necesitará varios días de tratamiento ambulatorio y se desconoce la fecha de la nueva reprogramación de juicio en el Juzgado Sexto de Violencia.

Ya tiene heridas de bala

Hernández aún tiene alojadas en su cuerpo dos balas que le disparó la Policía Orteguista, el día de su captura el pasado 26 de agosto en el barrio Martín Luther King, en Managua. Según la acusación emitida por la Fiscalía, el procesado ejercía violencia intrafamiliar contra su expareja desde el 2007. Sin embargo, familiares del detenido aseguran que la violencia era ejercida por ambos e incluso afirman que la familia de Estrada participaba golpeando hasta con cazuelas a Hernández, dijo su sobrina Yessenia Morales.