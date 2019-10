Se registra un ataque armado en la comunidad Masmalaya, en Prinzapolka

Un enfrentamiento registrado este miércoles entre sujetos armados y comunitarios de la Laguna de Kukalaya, ubicada en el municipio de Prinzapolka, en el Caribe Norte, dejó al menos diez casas quemadas, entre ellas una iglesia, informaron medios locales.

Preliminarmente se habla también de muertos y heridos producto del enfrentamiento, aunque no hay más detalles sobre estos reportes.

Lea Además: Un muerto y cinco desaparecidos tras ataque armado a una finca de Stedman Fagoth en la Costa Caribe Norte

Según el pastor de la iglesia Asambleas Cristiana de la comunidad Masmalaya, José Manuel Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación locales, el grupo de armados ingresó a la comunidad indígena de Masmalaya y les advirtieron que salieran de dicha comunidad «porque iban a quemar todo».

«Lo que pasó ahí es que quemaron diez casas y aún la pastoral y la iglesia que teníamos. Llegaron unos armados con escopetas, con morteros, hechizas y nos intimidaron», señaló el líder religioso.

Lea También: Indígenas padecen hambre y enfermedad

Martínez señaló que «en otras casas (los armados) llegaron y los golpearon (a los comunitarios), los tuvieron boca abajo. Hicieron desastre».

Freddy Pérez Morales, habitante del sector señaló que a las 9:00 a.m. que llegó a su casa en Masmalaya. «Miro que vienen un grupo de gente armada, yo agarro un niño de seis meses que tengo y me corro y me tiro a un guindo y me volaron tres escopetazos y no me agarran, entonces yo logré escapar por una montaña», relató.

Puede interesarle: Indígenas liberan a colonos rehenes tras acuerdos con autoridades

«Cuando yo miré que ellos ya pudieron haber salido yo regresé a mi casa y todito estaba quemado y no había nada ahí. Hasta me robaron cinco mil córdobas que yo tenía», relató Pérez.

Por su parte, ni la Policía Orteguista (PO) ni el Ejército se han pronunciado sobre dicho enfrentamiento.