La polémica entre Pati Chapoy y María Celeste Arrarás después de entrevistar a Sarita, la hija de José José

Cansada. Así dijo estar la presentadora de Telemundo, María Celeste Arrarás, de todos los mensajes que ha recibido en sus redes sociales donde aseguran que ella escondió el «secreto» sobre los restos de José José y que está del lado de la hija menor Sarita. “Me duele que me acusen de ser cómplice de Sarita y no es cierto», dijo María Celeste.

Las principales acusaciones a la periodista vienen de todo el equipo de presentadores del programa mexicano, «Ventaneando», dirigido por la también periodista Pati Chapoy. Chapoy y su equipo de comunicadores acusaron directamente a la periodista de “Al rojo vivo” de haberle pagado a Sarita para que fuera a su programa y que esa entrevista estuvo arreglada.

María Celeste explicó, a medios de comunicación internacionales, que más que molesta, se encuentra dolida por los comentarios y cuestionamientos que ha recibido y señaló que esto no se trata de una pelea entre México y Estados Unidos o entre programas de televisión.

“La pregunta es concreta: ¿le pagaron a Sarita para que fuera al programa?”, cuestionó Chapoy a Celeste.

“Yo no estoy tomando partido a favor de Sarita, no solamente no le pagamos sino que ella tampoco pidió dinero, contrario a lo que se ha dicho”, aclaró mediante una llamada al programa «Ventaneando».

María Celeste aseguró que únicamente se dedicó a hacer su trabajo como periodista “y entrevisté a la hija de José José, que me concedió la entrevista porque, entre otras cosas, ella vio la última entrevista que le hice a su papá y vio que había un aprecio mutuo sincero y se sintió cómoda, es tan sencillo como eso”.

“No voy a permitir que ninguno de ustedes insinúe que yo soy el tipo de periodista que se compromete con entrevistados antes de ir al aire. Esto ni en mi programa ni conmigo sucede”, expresó María Celeste.

Aquí te dejamos el video