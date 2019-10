Paula Bertol deja su cargo como embajadora de Argentina ante la OEA

Paula Bertol dejará su cargo como embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para regresar a Buenos Aires y apoyar la campaña electoral del presidente argentino Mauricio Macri, quien busca su reelección en los comicios de este año.

Bertol le notificó su renuncia a Macri en una carta el pasado 27 de septiembre pero fue hasta este lunes 1 de octubre que medios argentinos la divulgaron. Su último día como embajadora en la OEA será el 4 de octubre.

«Ha sido un honor que me haya elegido para desempeñar este cargo el cual ejercí con dedicación esfuerzo y honestidad», dijo Bertol en su carta de renuncia. Añadió que «he decidido regresar al país y participar activamente en la construcción de un futuro mejor para los argentinos convencida que sí podemos lograrlo entre todos”.

Bertol desempeñaba en el cargo de embajadora de Argentina ante la OEA desde principios de 2018. Hasta el momento no se conoce quién la sustituirá.

Una monimboseña nacida en Argentina

La embajadora es reconocida por su postura fuerte y crítica ante los regímenes autoritarios en Nicaragua y Venezuela. Por esto, varios nicaragüenses a través de redes sociales la nombraron «la monimboseña», en alusión a este combativo barrio de Masaya que sufrió uno de los ataques más despiadados durante la operación limpieza desatada por el régimen Ortega-Murillo.

«Fui aludida y fue aludido mi país. Yo solo quiero decir que en Argentina funciona la democracia, en Argentina podemos mostrar con orgullo los colores de nuestra bandera, podemos lanzar globos al cielo y no tenemos la posibilidad de ser arrestados por ello, cosa que no ocurre en las dictaduras», expresó Bertol en una de las sesiones de la OEA cuando fue acusada de «candil de la calle y oscuridad de su casa» por el embajador alterno del régimen orteguista, Luis Alvarado.

En una entrevista con LA PRENSA en junio de este año, Bertol dijo: «Tengo mi carné de monimboseña también y lo he visto (el barrio Monimbó) ¡y me encanta! Eso es otro de los actos de amor que he recibido, que me hayan hecho parte de su país. Quiero conocer mucho el lugar, quiero comer la comida de los monimboseños, quiero realmente poder disfrutar en algún momento la paz que merece Nicaragua».

«Mi voz seguirá viva»

La embajadora respondió comentarios de nicaragüenses que se pronunciaron ante su salida. «Mi voz seguirá viva siempre, pero para alzarla más alta contra aquellos que descreen de las instituciones necesito volver a mi tierra», dijo Bertol en Twitter.

Luego, ante el comentario de que ella permanecerá en el corazón de los nicaragüenses, ella respondió que «ustedes en el mío por siempre. No dejo las causas que he defendido. Estoy retomando fuerzas».