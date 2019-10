Exceptuando a Darío, están todos los dictadores de Nicaragua en la integración del ser nicaragüense en nuestra historia.

El Nica y sus expresiones

Habla con los ojos

Saluda levantando las cejas

Pregunta arrugando la nariz

Señala con los labios o la boca

Imaginario popular

Cuando Alejandro me pidió cooperación para su libro en realidad me quedé sorprendido, porque Alejandro siempre sorprende, dentro del contenido del libro de Alejandro está retratada la capacidad técnica, la búsqueda permanente de algo diferente, esa cosa que tienen los Bolaños, y especialmente Alejandro su padre en cuanto al conocimiento de la historia de Nicaragua, esa misma capacidad de encontrar cosas nuevas, de buscar punto de referencia del Nicaragüense de tratar de saber por qué somos así, es una búsqueda constante de Alejandro.

El libro “Nicaragua líder, de Alejandro Bolaños Davis, se presentará el próximo martes 8 de octubre a las 6:00 p.m., en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Entrada gratis.

Conociendo no solo sus capacidades profesionales, sino que conociéndolo a él personalmente, sabemos que además de ser una persona amable va siempre al fondo de las cosas. No se contenta con una respuesta que pueda ser aceptada o no, sino que va siempre más allá del porqué de esa respuesta, entonces a eso yo le llamo intriga.

Lea: Imágenes que nos han permitido ver, como nunca antes, el horror

La naturaleza heredada a Alejandro y además desarrollada por él mismo, con sus conocimientos universitarios magníficos y muy bien acreditado, y experiencias, han dado a Nicaragua el aporte moral y práctico en las enseñanzas a través de los diferentes centros y universidades donde él siempre estimula al Nicaragüense, y donde cantidad de personas han desarrollado su profesionalismo.Ese profesionalismo de Alejandro, ahora se encuentra en su libro “Nicaragua líder”.

De momento uno cree que es un monumento, una cosa difícil de digerir, que con la capacidad de Alejandro y el orden que tiene que parece que está dando una lección en el Incae o en Harvard, sin embargo él, poco a poco nos va haciendo saber lo que piensa, lo que ha estudiado y descubierto en su centro de transformación cultural — El Laurel—, y lo que cree se puede hacer en beneficio de nosotros, de una ciudadanía que siempre ha vivido a la sombra de un tirano, o a la sombra de un dictador, o a la sombra de las armas, o a la sombra de esperar que alguien venga a redimirnos.Ahí es donde Alejandro se supera en el contenido, en el texto de su libro, en diferentes campos y aspectos hasta llegar al momento ideal.

Yo no vengo aquí a referir el profesionalismo de Alejandro porque todos ustedes ya saben que tiene una enorme capacidad personal y una gran formación. Vengo en este momento a reforzar con mis conocimientos como comunicador, de lo que se puede hacer en beneficio de un nicaragüense, no diferente, sino de un nicaragüense evolucionando en el sentido cívico de actuar, de pensar, de desarrollar y de criar una Nicaragua diferente.

Lea además: Video de la canción “Héroes de abril”, un himno de la rebelión azul y blanco va por el millón de reproducciones

Alejandro va al punto y habla del árbol genealógico puesto de manera técnica, ese árbol genealógico que todos decimos yo vengo de fulano, de zutano, de mengano; Alejandro lo desarrolla y dice: Hay que verlo de otra manera, es el árbol genético, que incluye el inconsciente individual, y el colectivo de donde venimos.

Los genes de los nicaragüenses es lo importante en este caso. Podemos estudiar históricamente el desenvolvimiento del Nicaragüense, del prehistórico, el de la conquista española, el de las etapas de formación de la República, y el de la República misma, con todas sus caídas, errores y sus intentos de surgir.

Los nicaragüenses originalmente tribales, como políticamente seguimos siendo, somos entre ellos los Chontales (supuestamente influenciados por los Mayas) y en el pacífico los Niquiranos, Nagrandanos, Subtiavas, Sutuiles entre otros, además de las tribus del atlántico.

Este nicaragüense original se fue nutriendo de las razas que caminaban por su territorio y que iban de sur a norte y de norte a sur, Los Chibchas, la gente de Colombia (Panamá entonces era Colombia), la gente del Sur, los amigos peruanos, los mismos Incas, en este caso también los mexicanos (Aztecas, Chichimecas, Zapotecatecas y Mayas, esencialmente). Fueron gentes que transitaron por Nicaragua de ida y vuelta constantemente, o en comercio, o huyendo, o por otros intereses.

Casualmente esta parte de Managua, desde Managua hasta Nagarote, con sus diferentes puntos que nosotros conocimos a través del ferrocarril y que ahora es un lago de agua dulce, no obsoleto, pero un lago que insólitamente no se utiliza para la vida humana sino, para los desechos humanos, tristemente.

Ese lago fue testigo del ir y venir de los pueblos autóctonos porque era el camino no solo más rápido, sino el camino más fresco y más tranquilo y más alegre aun, porque la prostitución en Centroamérica se ejerció en grande en este pedazo de tierra nicaragüense del ir y venir, y todavía no estaban las grandes y trágicas enfermedades que nos trajeron los españoles, sino que para las indias y los indios era más fácil bañarse en nuestros lagos, como el Xolotlán. Así mismo, presentaba condiciones para todas las exigencias sexuales y abúndante agua para tomar, sembrar y cultivar.

Nicaragua ha sido un país de tránsito y siempre ha persistido el sueño de construir un canal interoceánico, lo cual nunca va a pasar, sobre todo porque Panamá ha crecido mucho y costaría demasiado superar ese desarrollo. Tal como lo podemos ver actualmente lo que está pasando en Nicaragua con la intención de crear ese canal, tal vez hubo buena voluntad o un interés económico, tal vez hubo deseos de hacer un gran capital a través de Nicaragua y transformar a este país por medio de generar oportunidades de negocios particulares para muchas personas; Sin embargo, esa vocación de canal que tenemos no es una bendición sino que es la maldición que siempre hemos tenido en nuestro país.

El canal es un sueño, y éste de alguna manera ha incidido en la personalidad del nicaragüense, y el agua dulce del Cocibolca es una bendición que Dios otorgó a Nicaragua.

Granada ya había sido un puerto comercial a través de Río San Juan, por donde entraba y salía mercadería; así mismo, funcionaba como un puerto lacustre que permitía la movilidad de la gente que colindaba con el lago de Nicaragua (Boaco, Chontales, Río San Juan).

En aquella época Chontales y Boaco eran un solo departamento, Zelaya era un solo departamento y no existía el departamento de Río San Juan, no obstante existía la Ciudad de San Juan del Norte, conocida como Greytown donde existe un panteón famoso que guarda los restos de distinguidas familias nicaragüenses y europeas.

Esto conlleva a la gran capacidad de nuestro pueblo por dar albergue y dar facilidades de transporte en nuestro territorio, lo cual generó que nuestros genes se fueran combinando hasta convertirnos en un país muy híbrido o mestizo en su genética. Es verdad que en América Latina ha existido un cruce de genes muy variado, pero sin embargo en Nicaragua hemos multiplicado esa relación histórica de genes que han tenido los otros países.

Nuestro árbol genético está integrado por la gran capacidad de los indígenas que hemos mencionado, más la enorme influencia que tuvieron los españoles en Nicaragua. Los españoles son otra fundición de raza, en donde hay árabes, judíos, romanos, celtas, africanos y los habitantes de los diferentes sectores de la misma España.

Lea también: «En esta Nicaragua en la que ya nadie calla», dice uno de los versos de «Autoconvocados»

De tal manera, si sumamos lo múltiple que tiene España y lo múltiple que tenemos nosotros, agregando la parte Inglesa con los esclavos africanos y la mezcla de todas esas razas, costumbres, vicios y virtudes, ese es el perfil genético original Nicaragüense.

Desde antes de un mil novecientos a la actualidad ha habido otra condición de raza, sobre todo con los acontecimientos internacionales como las guerras mundiales y europeas y posteriormente el triunfo del Sandinismo que despertó mucho entusiasmo, han venido alemanes, checoslovacos, chinos, ingleses, franceses, norteamericanos, rusos, ukranianos, belorusos, polacos, belgas, argentinos y uruguayos, diferentes nacionalidades que han enriquecido no solo la genética Nicaragüense, sino el conocimiento de Nicaragua hacia esos otros países.

Lo mencionado anteriormente es solo para conocimiento, ya que el punto de Alejandro es basado en el perfil genético del Nicaragüense; Es decir, el estudio freudiano y el análisis de Jung nos dan a nosotros la oportunidad de saber quiénes somos.

Dice Chale Mántica en su libro «Pura jodedera», que nosotros “estamos como estamos porque somos como somos”. En realidad es un dicho popular en Latinoamérica pero que Chale con habilidad lo puso en un libro. Lo interesante acá es apreciar que él es una fundición de diferentes razas, pero la simpaticura que él tiene posiblemente es la combinación del nicaragüense con el italiano, reflejando en el nombre de su libro en el espejo del nicaragüense.

Volviendo al aspecto de Alejandro y recordando un poco lo expresado por Pablo Antonio Cuadra donde señala los polos opuestos políticos de Nicaragua, como el Granadino descendiente del Español andaluz que es alegre, que no tiene un punto de referencia para vivir, al otro extremo hacía León se quedó el Español segoviano y Castellano que es cultivador, luchador y que pelea hasta por un centímetro de tierra. Pablo señala vicios y virtudes de nuestro ser.

Estos dos pueblos constantemente han competido y han luchado por ser el grupo más importante en el país. Tampoco se puede olvidar los otros departamentos como Rivas, Matagalpa, Chontales, Nueva Segovia, Chinandega donde han salido jefes de estados y presidentes de la República, algunos de historia muy recientes como el caso de Doña Violeta Barrios de Chamorro.

Adicionalmente a lo que dice Pablo Antonio, quisiera mencionar que el Güegüense es prácticamente la demostración de la manera de ser del indígena, misma que refleja al nicaragüense en su malicia, inteligencia, agilidad, en algunos casos deshonestidad, ironía y “bandidencia” de carácter.

Historiando a través de Zepeda Henriquez, poeta chinandegano que vive en España y quien escribió un libro resaltando a los que forjaron la personalidad política del nicaragüense. Él señala a Sandino, Somoza, Emiliano Chamorro (que todos sabemos cómo fueron) y menciona a don Fruto Chamorro que fue el primer presidente de Nicaragua y que también es un hombre que trae aportación a la combinación genética, porque es descendiente de una indígena Guatemalteca y un criollo Español que emigró a Nicaragua y es el fundador de la familia Chamorro. Por otro lado Zepeda se refiere a Rubén Darío, Zelaya y a Pedrarias Dávila. Hubo una época en Nicaragua en donde Darío influye definitivamente como padre del modernismo.

Exceptuando a Darío, están todos los dictadores de Nicaragua en la integración del ser nicaragüense en nuestra historia.

Hay otros autores, por ejemplo Carlos José Solórzano, hijo del presidente de Nicaragua del mismo nombre, víctima del famoso «lomaso» de Emiliano Chamorro. Carlos José habla del nicaragüense con grandes vicios y de pocas virtudes.

Posteriormente, como ha sido tradición en Nicaragua, cada treinta o cuarenta años tenemos un gobierno diferente en quien creemos pero que a la vuelta de la esquina se convierten en dictaduras. Como bien señala Alejandro, debemos saber escoger mejor a muestros candidatos para romper con ese ciclo vicioso.

En esta combinación genética de los nicaragüenses, tenemos el predominio de la voluntad tiránica.Es el patrón genético del nicaragüense lo que ha permitido que siempre ocurra lo mismo — hechos que han vivido nuestros padres, abuelos y bisabuelos anteriormente.

En León, además de Darío, han existido excelentes literatos, algunos no lo suficientemente recordados tales como: Alfonso Cortés, Doctor Santiago Lino de Luna (Arguello), Salomón de la Selva y el poeta Antenor Sandino Hernández, un poeta callejero, con buena formación literaria pero alcohólico, quien recitaba para recibir algunos centavos para poder ir a hacer otro verso o a echarse otro trago.

Le puede interesar: La sagrada selva o la pintura del nicaragüense Alejandro Bolaños Davis

En Granada también existieron buenos poetas, el modernismo lo desarrolla José Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra y algunos granadinos, uno de ellos fundador de la publicidad en Nicaragua, socio del primer caricaturista. Se trata de Joaquín Pasos Arguello y Toño López (Rivense). Personaje importante porque fue uno de los iniciadores de la caricatura política en Nicaragua, quien falleció posteriormente en la Habana en la época de Fidel.

En León y en Granada hubo un momento en que el tipo de político, y menciono a los políticos porque son los que tratan de conocer o conocen a los Nicaragüenses, en los discursos que emitían y la forma de expresarse, era en público, en donde el público quien debía recibir el mensaje no lo entendía en absoluto, ya que los mensajes eran para los oradores mismos. En el caso de Leonardo Arguello en León, decía de apertura: “Epónimos conciudadanos”.

Y en Granada el doctor Cuadra Pasos no era tan decimonónico en sus expresiones, pero también sus oratorias eran emitidas a un auditorio que no era precisamente al que él se estaba dirigiendo. Sin embargo, son el reflejo del nicaragüense, de un nicaragüense inteligente, culto pero que no puede transmitir su cultura, sino que se enjuaga con ella y no la irradia.

Creo que los discursos al pueblo deben de ser mucho más simples y sinceros como el mismo Güegüense lo hace en su expresión.

Dos nicaragüenses sobresalientes y con dominio de la naturaleza nuestra son: Adolfo Calero Orozco, especialmente en su novela “Sangre Santa” y Román Orozco escritor de la primera novela publicada internacionalmente, bajo el título “Cosmapa”, escrita en el momento de las grandes bananeras y de la vida difícil del campesino nicaragüense.

Hay más autores que podría citar, sin embargo quiero continuar enfocándome en la solicitud de Alejandro.

A través de esta mezcla ya sabemos quién es el nicaragüense, Alejandro ya tiene el producto y pone el dedo sobre la llaga a través de su virtuoso trabajo llegando al punto exacto. Mi papel como comunicador es elaborar qué hacer con este producto que propone un liderazgo capaz de sostener un proceso con capacidad para elevar la conciencia de la clase política en primera instancia, y del individuo promedio que los elige.

El habla nicaragüense es uno mismo. Como publicista que fui por muchos años, tuve oportunidad de estudiar el habla del Nicaragüense y aprendí a darle cierta personalidad a la publicidad de Nicaragua, y pude apreciar que es a través del oído y de la lengua.

Nutriéndome de los dichos y del habla de las diferentes ciudades, empecé a hacer mis jingles y a darle forma a los mensajes de acuerdo a ese lenguaje. Depurando las palabrotas que muchas veces decimos.

En la música hice estudios del oído, ya que el oído no solo es para recibir el mensaje oral, sino también el musical. Me di cuenta que al Nicaragüense en general le gusta la música típica pero más a ciertas zonas y departamentos de Nicaragua, por ejemplo, Masaya. En Chinandega, León y Chontales les gusta música Mexicana ranchera. En Managua es diferente, siempre hay un momento para cada tipo de música. En el caribe el reggae y sones afro.

En Granada música internacional de moda, etc. Cada departamento tiene un gusto preferente por un tipo de música particular. En mis Jingles logré usar el Son Nica, el ranchero y los ritmos tropicales (cumbia, salsa, etc). En la prensa impresa iban los mensajes escritos para llamar la atención de un producto, en la televisión combinaba lo de prensa con los jingles.

Tengo la satisfacción de ser uno de los pioneros publicistas que estudió la forma de hablar, de oír y de escuchar del nicaragüense. Por lo anterior, es que creo poder ayudar a Alejandro en su misión.

Es importante analizar que nuestros medios tradicionales (prensa, radio, televisión) no es que sean obsoletos pero su actualidad ya pasó. Hoy en día la forma de comunicarse es a través del paquete de las redes sociales.

Para mí fue sorprendente la experiencia en la búsqueda de cómo llegar a las redes sociales y encontrarme que de tres personas, una tenía más de trescientos mil seguidores y dos más de doscientos mil seguidores.

Esto quiere decir que entre tres personas hay setecientas mil personas que los escuchan, lo ven, lo sienten y que de alguna manera existe una comunicación. Por lo tanto, la ruta actual además de la prensa, la radio y la televisión, son con mayor fortaleza las redes sociales, ya que nunca había existido un medio que tenga al mismo tiempo trescientos mil personas viéndolo y escuchándolo.

Hasta acá, tenemos el producto y el vehículo, ahora hay que crear los mensajes y montarlo en varios vehículos. No se trata de cambiar gobiernos, se trata de cambiar a las personas que van a ser los futuros y nuevos nicaragüenses.

Coincido totalmente con Alejandro en que quienes sentimos amor por Nicaragua debemos proyectar una imagen del nicaragüense a través del nicaragüense mismo, llevando siempre lo más importante e indispensable como es educación, educación, educación en todos los sentidos, en todos los aspectos, y sobre todo en la práctica moral.

Quienes pueden liderar y conducir ese mensaje deben utilizar las redes sociales, ya que en tan solo unos cuantos minutos pueden alcanzar a una inmensa cantidad de seguidores, como lo mencionaba anteriormente. Obviamente, los medios tradicionales deberían sumarse a nuestro objetivo.

El esfuerzo de Alejando debe ser respaldado no solo por los medios de difusión, sino que también por la sociedad nicaragüense, las personas cultas, los profesionales, los universitarios, hagamos todos un esfuerzo real para que ese nicaragüense valiente y valioso, lleno de anécdotas, de cuentos, de realidades, de verdades, ese nicaragüense común y corriente pueda pensar de manera distinta con una conciencia individual y colectiva, llena de valores y principios, que pueda razonar, descartando así las luchas fratricidas que sufrimos cada treinta años, y nos convirtamos en el establecimiento de una nueva Nicaragua, democrática, líder en la región y el planeta.

(Managua, Nicaragua. 01 julio, 2019)