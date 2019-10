Envían a prisión preventiva al acusado de matar a una estadounidense en Matagalpa

La titular del Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencias en Matagalpa, Maribel Parrilla, dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra Juan Pablo Ortiz González, de 29 años, acusado del homicidio de la estadounidense Ariana Enid Martínez García el pasado 29 de septiembre.

Ortiz, a quien diferentes sectores identifican con presuntos vínculos con grupos parapoliciales en Matagalpa, enfrentó este jueves la audiencia preliminar del proceso penal, a la que no tuvieron acceso los medios de comunicación.

La juez admitió la acusación que presentó la Fiscalía, ordenó la prisión preventiva y programó la audiencia inicial del proceso para el 16 de octubre próximo.

El crimen ocurrió después de las 11:00 p.m. del domingo 29 de septiembre en una calle del barrio El Progreso, en el centro de la ciudad de Matagalpa. La estadounidense y su esposo, Maynor Fernando Valenzuela Blandón, andaban en un carro acompañados por dos familiares y un amigo, a quienes iban a dejar a sus respectivas casas. Sin embargo, pasaron comprando “unas botellas de agua y unos chocolates” por la tienda de una gasolinera.

Lea también: Tres meses de impunidad por el asesinato del preso político Eddy Montes

“Cuando salí (de la tienda) estaban los motorizados y, cuando iba a montarme al carro me gritaron: ‘tranquero hijo de puta, el comandante se queda, te vamos a matar’. Entonces fue cuando me agredió uno de ellos y después se me fueron los otros dos encima”, relató Valenzuela.

Añadió que «mi esposa y mis familiares se bajaron a auxiliarme; pero cuando ya nos íbamos a montar al carro nuevamente, mi esposa no terminó de subirse porque le dispararon a quemarropa”.

Martínez era de ascendencia puertorriqueña y nacida en el estado de Florida, Estados Unidos, viajaba con frecuencia a Nicaragua y hace un año y medio se estableció definitivamente en el barrio Yagüare, al este de la ciudad de Matagalpa, con su pareja Valenzuela, con quien tenía una niña de dos años y medio.