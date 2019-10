Juez amenaza a corresponsal de LA PRENSA con impedirle el ingreso al complejo judicial en Diriamba

La juez María Auxiliadora Chavarría, titular del Juzgado Local Penal de Diriamba, amenazó este jueves al periodista Mynor García, corresponsal de Carazo del diario LA PRENSA, con prohibirle el ingreso al complejo judicial si continuaba escribiendo en sus notas el término Policía Orteguista para referirse a la institución.

García explicó que antes de recibir la advertencia de parte de la judicial tuvo problemas para ingresar al local a cubrir una audiencia de un caso de accidente de tránsito, que ocurrió el pasado primero de octubre, donde murió un menor de edad y otro resultó lesionado.

«Primeramente me dijo el guarda de seguridad que los medios de comunicación que ya estaban (adentro) eran los que iban a permanecer en la sala donde se realizó la audiencia. Minutos más tarde uno de los secretarios de ese mismo juzgado me mandó a decir que podía ingresar a la sala de juicio», relató García.

El periodista aseguró que se quedó en la entrada de la sala por la cantidad de personas que habían en la misma y al finalizar la audiencia, y en presencia de todos, la juez le lanzó la amenaza. «Ella me hizo el llamado de que la Policía Nacional no se llama Policía Orteguista y que si yo volvía a escribir en mis notas Policía Orteguista que ella no me iba a permitir el ingreso a los juzgados», contó. «Yo le respondí que hiciera lo que ella estimaba conveniente», agregó.

Obstrucción de su labor

El corresponsal de LA PRENSA denunció además que en el Distrito Penal de Audiencias, Especializado en Violencia, se le ha negado en varias ocasiones el ingreso. «No en todas las audiencias o juicios te permiten estar, aún cuando se tratan de delitos comunes», sostuvo.

Hace quince días, dijo, la juez Carol Urbina no le permitió el ingreso a una audiencia en la que estaban presentes medios oficialistas y en la que, aseguró, no se exponía la integridad de ningún menor. «Desde el año pasado, en algunos casos nos ha cerrado las puertas y al personal de seguridad se le orienta que no nos deje entrar», afirmó.

«Entiendo esas medidas (la restricción de ingreso) cuando se pone en riesgo la integridad física o moral de un menor o cuando se trata de un delito de violación o de abuso sexual, pero no de un delito común, como por ejemplo de droga, robo, crimen organizado, entre otros», dijo.

Con respecto a la Policía, al reportero no se le permite el ingreso a las conferencias que la institución brinda.

Más violaciones a la libertad de prensa

La agresión en contra del periodista caraceño se suma a las 1,378 violaciones a la libertad de prensa que contabiliza la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua desde abril de 2018 hasta agosto de este año. Dentro de estas agresiones están: un periodista asesinado, varios encarcelados y decenas en el exilio.

En Managua, la periodista Martha Vásquez se enfrenta a las mismas restricciones para ejercer su labor en los juzgados y ha demandado en dos ocasiones a través de una carta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su derecho a entrar a los juzgados y al Poder Judicial para darle cobertura a los juicios públicos, audiencias y sesiones judiciales.

Los periodistas del diario LA PRENSA se enfrentan a la persecución y asedio de parte del régimen orteguista y sus fanáticos, quienes han hecho pintas en sus viviendas y amenazado a través de las redes sociales.