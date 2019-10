Carlos «Chocorroncito» Buitrago explica el incidente ocurrido en Puerto Rico y cancelación del combate

Carlos “Chocorroncito” Buitrago partió el martes a Puerto Rico pensando obtener el título Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 108 libras contra el local Israel Vásquez. No obstante, hubo un incidente en migración. Su visa era de turista y no P1, la que necesitan los atletas para trabajar en Estados Unidos, una visa que Chocorroncito ya tuvo en su momento cuando Silvio Conrado Jr., hizo conexiones con la promotora Dream Team Promotion.

Los oficiales le indicaron que no podía ingresar ni pelear en el combate estelar en el Coliseo Pedrín Zorrilla en San Juan Puerto Rico. Tenía que hacer el proceso de solicitud en la Embajada Americana de Nicaragua de la visa P1. “No hay ningún drama. Quiero aclarar que no fui deportado. Simplemente debo sacar la visa que me corresponde y espero que esté listo en los próximos meses. La promotora de Miguel Cotto estaba un poco apenada por lo que me sucedió y ellos se encargarán de hacerme el papeleo requerido para la solicitud”, comentó Chocorroncito, quien regresó el miércoles a mediodía a Nicaragua.

En relación al contrato con Cotto Promotion, Buitrago asegura que no sufrirá ninguna alteración, todo se mantiene. “Cuando hablé con ellos estaban un poco apenados por lo que me ocurrió, ellos saben que tienen cierta culpa y van a ayudarme. Están igualmente interesados en mi al punto que se está hablando de mover la pelea a otro escenario este mismo mes, ya sea el 19 o el 26 de octubre”, agregó el retador en cinco ocasiones a coronas mundiales.

Buitrago no quiere desperdiciar los tres meses de entrenamiento intensos que hizo de cara a esta reyerta. “Si me duele porque entrené muy duro y porque yo quería impactar y dejar una grata impresió”, concluyó.