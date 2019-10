El portero Henry Maradiaga, el defensa Josué Quijano, los centrales René Huete y Marvin Fletes, más el extremo Brandon Ayerdis están fuera de la Selección de Futbol para enfrentar a Dominica el 11 y 14 de octubre. Todos participaron en la humillante goleada recibida por Surinam en septiembre y sus ausencias parece que el seleccionador Henry Duarte lo está señalado como principales responsables del resultado.

No se puede otra lectura distinta a la convocatoria del seleccionador costarricense dada a conocer por la Fenifut en sus redes sociales este jueves por la noche. El central Carlos Montenegro es otro jugador que no aparece de este grupo, pero su ausencia se entiende porque ha estado lesionado desde en ese encuentro y no podido jugar ni un minuto con La U de Costa Rica.

La Azul y Blanco en general lució falta en ese partido. Nadie se salva o muy pocos destacan, pero Duarte decidió dejar fuera a estos jugadores negándole la oportunidad de reivindicarse y señalándolos de responsables. Maradiaga cometió un par de errores en ese partido, Quijano no estuvo en su mejor nivel, sin embargo su ausencia llama poderosamente la atención. El defensor del Real Estelí, el jugador con más partidos en la historia de la Selección, ha sido convocado siempre desde 2011 están bien físicamente como ahora. No se entiende.

Ayerdis debe estar

Huete salió al minuto 36 y entró a Ayerdis, mientras Fletes sustituyó al Jaime Moreno al 81. Huete quedó señalado desde ese momento, Ayerdis no mostró nada como el resto de sus compañeros, sin embargo es el mejor extremo del momento en el futbol nacional. Por su gran momento en el Real Estelí —cuatro goles en cinco juegos— se esperaba convocado para hacer estragos por las bandas junto a Byron Bonilla.

Fletes estuvo en la lista del microciclo de nacionales, que se realizó del lunes al miércoles. Todo indica que no convenció al seleccionador su nivel de juego actual y lo deja fuera porque no está lesionado. Fletes estaba en el campo al momento del último gol.