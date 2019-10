Las redes sociales están encendidas por la reciente convocatoria de Henry Duarte para la Selección de Futbol. La ausencia de muchos jugadores ha generado muchos señalamientos de la prensa, aficionados y jugadores como el central Luis Fernando Copete, quien es titular indiscutible en el futbol boliviano.

«Claro, como siempre hay algún culpable, menos él…..», escribió el jugador del Always Ready de la Primera División de Bolivia, tras conocer la lista de convocado publicada este jueves por la tarde en las redes sociales de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut).

Claro como siempre hay algún culpable, menos el….. — LUIS FERNANDO COPETE (@LUISFCOPETE) October 4, 2019

El central quedó relegado por el técnico costarricense desde la pasada convocatoria, tras la Copa Oro. Duarte lo señaló de cometer muchos errores durante ese torneo, sin embargo Copete se defendió diciendo que no solo él jugó mal durante el torneo. «Si no estoy no es por algo futbolístico».