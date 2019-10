Despojó de su vivienda a su expareja e hija, pero juez de familia le ordenó reembolsarle todo lo invertido

El Juez Cuarto Distrito de Familia de Managua restituyó los derechos de una mujer y su hija menor de edad, al ordenar al exesposo de esta el reembolso del dinero que ella invirtió en el pago de cuotas de la vivienda, así como la inversión que realizó en mejoras y remodelaciones de la misma.

“Ha lugar a que el señor …reembolse a la señora … el dinero invertido en las mejoras hechas a lo interno, externo y el muro perimetral en la propiedad de la que ahora es titular la señora (exsuegra de la perjudicada), lo que asciende a la cantidad de C$ 220,552.64 Córdobas y $ 2,630 dólares, así como, el dinero depositado por la señora … en la cuenta bancaria a nombre del señor …, la que asciende a la cantidad de $ 13,780.00, lo que totaliza la cantidad de $ 16,718 Dólares y C$ 220,552.64 Córdobas, dinero que deberá devolver el señor … en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que se encuentre firme esta sentencia”, se lee en la sentencia que es pública en el portal web del poder judicial. Dado que es un caso de familia y hay una menor de edad involucrada, en este reporte se omitieron los nombres de las personas involucradas.

Para garantizar el reembolso, como medida de protección para la niña, procreada en el matrimonio, la juez ordenó que la afectada habitará en la propiedad que ha sido utilizada como vivienda familiar hasta la fecha que se haga efectivo el reembolso, debiendo durante este período de tiempo la señora …”asumir únicamente el pago de los servicios básicos”.

Argucias legales

Esta pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2013 y procrearon una hija. Adquirieron la vivienda familiar a través de un préstamo que les realizó su exsuegro que es militar en retiro del Ejército de Nicaragua y tiene descuentos en compras de propiedad, para no pagar intereses al banco, por eso la casa se puso al nombre del exmarido. Cada pago realizado por la perjudicada está soportado con vaucher, contratos de préstamos personales realizados en determinados bancos.

Para sorpresa de la exesposa, en la demanda de divorcio, presentada este año por el exesposo, este ofreció el pago del 50 por ciento para alquiler de casa y pedía que desalojara la vivienda, porque era de su mamá.

“La pretensión del actor de despojar de forma irresponsable de la vivienda a la niña y a la señora viola los derechos fundamentales, ya que es una aberrante propuesta, constituye violencia patrimonial y económica, ya que la casa que actualmente habita fue adquirida producto del esfuerzo, entre ambos en consecuencia reconvino con Acciones acumuladas y Distribución de bienes muebles e inmuebles”, alegó la defensa de la mujer.

La afectada dijo en audiencia que es un acto de mala fe de su exesposo poner la casa a nombre de su mamá, porque ella hasta vendió su carro para invertir en el muro perimetral de dicha casa, y que solo en los meses que estuvo sin trabajo, fueron los meses que el exesposo pagó lo que correspondía en cuanto a los gastos de la casa.

“Jamás creí que él con su familia, pusieran la casa a nombre de su mamá. Inclusive el año pasado, hice un préstamo para la remodelación de la casa el que sigo pagando. Los estados de cuenta reflejan los años que con mi salario pagué casa y carro. Me decía que estaba ahí por la niña, no porque pagaba todo y ahora viene a decirme que me vaya”, dijo la afectada.

En su defensa el exesposo expresó que “la casa se adquirió antes de casarse, cuando ya se casaron se pasaron a la casa. Los pagos de cancelación lo hizo su padre y la decisión de ponerla a nombre de su madre fue decisión de ellos, no hubo mala fe”, dijo en audiencia. Pero ante preguntas de la judicial, también confesó que su exesposa pagaba la mensualidad de la vivienda.

Además, presentó la negativa de bienes, para probar que no existe vivienda a título personal ni en común con la despojada.

Suegra pide desalojo de nieta y de exnuera

Como si la posición del exesposo fuera poco, la exsuegra también puso una abogada tercerista para reforzar el despojo de la vivienda adquirida en matrimonio. Esta solicitó que la vivienda no sea tomada en cuenta como punto de litigio por no pertenecer a ninguna de las partes y ser legalmente propiedad de su mandante y solicitó el desalojo de la vivienda.

Durante los alegatos finales del juicio de divorcio, el abogado del demandante hasta discriminó a la demandada criticando que no tenía capacidad de pago, minimizando su esfuerzo económico para pagar su vivienda.

“Se ve aquí la demandada tiene una cuenta a título personal, no dice el crédito para que fue, tiene una tarjeta de crédito de poca capacidad económica para el pago de una casa, y vehículo. Si ella considera que ha hecho pagos indebidos como es invertir, lo que hizo fue invertir como lo haría cualquiera que habita en una casa”, dijo el abogado del exmarido en su defensa.

Mientras la defensa de la perjudicada presentó vouchers de dos bancos donde su representada pagaba las cuotas de la casa, pagos de impuestos municipales, proforma de construcciones, constancia de adjudicación, acta de recepción final donde se establece como dueño al exmarido.

“Estamos en una simulación de engaño, de violencia patrimonial, mi representada fue engañada. Hay violencia psicológica porque él (exesposo) le expresó que -uno no construye en casa ajena-, cuando mi representada invirtió más de U$ 35,000.00 dólares ahora le dice váyase de aquí porque esta casa no es suya. Mi representada solicita se le reconozca lo que ella invirtió en su casa, porque la promesa de venta decía que el dueño era su exmarido porque existía un contrato en el que el titular era él y ahora la quieren sacar junto con su hija, lo cual es violencia, porque ella invirtió y ahora no se le quiere reconocer”, dijo la abogada.

Numerosos pago e inversiones

La judicial argumentó en su sentencia que el demandante admitió el pago y las inversiones que la demandada hizo en la vivienda, mismos que ella demostró con recibos, facturas por gastos en compras de materiales para la construcción del muro perimetral, probado con facturas visibles en los folios 130, 131, 220 al 247.

También hizo gastos en la remodelación interna de la vivienda para lo cual ella realizó un préstamo en el banco por US 4.080.00 dólares, crédito acreditado con el informe del banco visibles en los folios 135 al 142, 136, 99 al 142, 219 al 221; gastos de remodelación soportados con pruebas visibles en los folios 27, 110, 112 al 117, 120 al 129, 133, 134, 143 al 145 y 154, 155) pagos de mano de obra sustentados con comprobantes visibles en los folios 150 al 152) totalizando la cantidad de U$ 2,938.00 y C$ 220,552.64.

“Este judicial giró oficio a las instituciones bancarias para comprobar dicha información, lo que dio como resultados según la información suministrada por el Banco de la Producción, que la señora … hizo 36 depósitos en la cuenta bancaria número 10021717831451 a nombre del señor ..quien es padre de su esposo en el período comprendido del año 2013 al año 2016 y 2018 (pruebas visibles del folio 28 al 36 y 264 al 273 y 275.), esta información coincide con los voucher de depósitos que ya había aportado la señora … pruebas que no se habían admitido por haberse ofrecido extemporáneamente, dichos depósitos totalizan la cantidad de $ 13,780 dólares”, se lee en la sentencia.