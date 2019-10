La etiqueta de favorito y futuro campeón la tuvo desde el comienzo. Un plantel experimentado y de muchas individualidades perfilaron al Real Estelí como el principal candidato para retener el título de la Liga Superior de Baloncesto (LSB). El rival resultó el menos esperado, las Brumas de Jinotega, el actual subcampeón, que creció partido a partido hasta volverse protagonista reflejándolo en semifinal para ganar el derecho de buscar revancha.

El Polideportivo Alexis Argüello y la cancha Otto Casco de Jinotega serán los escenarios de estos vibrantes desafíos a partir de este sábado (5:00 p.m.,) en Managua. La serie es pactada al mejor de cinco partidos y los estelianos podrían terminarla en tres porque los duelos particulares los dominaron 3-0 en la etapa regular. No obstante, la Final es un serie aparte y los jinoteganos podrían cambiar ese dinámica en casa, sobre todo en el primer juego, donde se crecen.

«No me salen las palabras ahora mismo, estoy bien emocionado, nadie creía en nosotros», señaló a Yes TV el puertorriqueño Evander Ortiz, uno de los referentes de las Brumas, al imponerse ante Leones este jueves en semifinal. «Todo el mundo pensaba que la final serían los Leones y Real Estelí, pero nosotros nos encargamos de trabajar por nuestra cuenta, de no subestimar a nadie, de trabajar duro y aquí están los resultados. Y no se acaba aquí, queremos ese campeonato», avisó.

Los estelianos poseen un plantel que está aprovechando las individualidades para fortalecer el trabajo colectivo. El puertorriqueño Cliff Durán y el cubano Oreste Torres vienen levantando el nivel de juego transformando al Estelí en un estructura compacta por el permanente aporte de Bartel López, Jared Ruiz y el norteamericano Christopher Blake, los pilares estelares.

«Nunca hemos sido favoritos, y en contra de todos los pronósticos, incluso de la Liga y la prensa estamos en la Final y nos gusta ser los que no son favorecidos y vamos a darle duro», advirtió Ortiz. «No tenemos nada que perder contra Estelí. Jugaremos duro partido a partido», afirmó el puertorriqueño Víctor Caratini, otro jugador importante junto a los hermanos Cacho, Dalton y Dayton, quienes respaldan a pieza clave, Owens Pérez. De ellos dependerá romper los pronósticos.