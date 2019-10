Marcelo Sánchez estaría dispuesto a dejar su papel de promotor para ser presidente de la Conibop

En una conferencia de prensa de forma sorpresiva, el presidente de Pinolero Boxing, Marcelo Sánchez anunció que tocará las puertas desde ya para ser tomado en cuenta para presidente de la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop) para el 2021, cargo que es elegido por el ministro de deportes, Marlon Torres y, que en este mes se reelegirá como se maneja a Juan Alberto Molinares por otro periodo. «Actualmente hay una comisión que no funciona como debería y estoy dispuesto a dejar mi papel como promotor para encarrilar el boxeo profesional en el país», comentó Sánchez.

Sánchez presentó ante los medios de comunicación su intensión de ser presidente de la Conibop con un plan en el que están ocho puntos importantes a tomar en cuenta: establecimientos de rankings nacionales y creación de una página web, publicación de resoluciones en los nombramientos de cada periodo, operar como comisión todos los días y no solo los martes, organizar y preparar a los entrenadores y boxeadores, mejorar el registro de peleas para que los pugilista no sean afectados en sus récords, crear una comisión médica, mejorar la comunicación con la prensa nacional y aumentar los pagos de los oficiales, esto incluye a los jueces y árbitros.

«El presidente actual ha tenido más de 10 años para mejorar la Comisión y no lo ha hecho, considero que si realmente existe interés por desarrollar el boxeo deberían de tomar en cuenta mi propuesta . Yo le presentaré este plan a Marlon Torres. Me gustaría que para el 2021 me den la oportunidad. me respaldan 14 años de lleno en el boxeo nicaragüense», explicó Sánchez, quien también ha estado desarrollando el boxeo profesional en Guatemala.