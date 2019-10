Granada, la ciudad turística que más perdió con la crisis del 2018

Granada, la ciudad por excelencia del turismo nicaragüense, fue el destino más golpeado por la crisis política en Nicaragua, revela el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), que registra estrepitosa caída de viajeros y pérdida de establecimientos vinculados con el negocio del ocio y el descanso.

Los datos gubernamentales indican que esta ciudad, que es uno de los destinos que más atrae viajeros de Europa y Estados Unidos, en el 2018 tuvo una caída de visitantes del 14 por ciento, lo que indica que 166,628 turistas dejaron de visitar este destino.

En el 2017 Granada fue visitada por 1.1 millón de personas, pero en 2018 la cifra se redujo a 968,022 turistas. De hecho pese a que bajó la llegada de turistas, el 44.4 por ciento de los viajeros optó por visitar esta ciudad.

Esa situación contribuyó para que también decenas de locales de alojamiento cerraran sus puertas en dicha ciudad colonial. Según datos del Intur, en el 2017 Granada alojaba a 146 locales de este tipo, pero el año pasado la cantidad se redujo a 91; es decir que hay 51 menos. Esto ocasionó que ahora tenga 471 habitaciones y 870 camas menos.

En total, en Granada cerraron 202 establecimientos turísticos, entre hoteles, restaurantes, bares y otros sitios similares. De tal manera que en el 2017 se registraban 560 establecimientos y en el 2018 se redujo a 358; es decir que de los 264 locales turísticos que se perdieron en todo el territorio nacional en el 2018, el 76 por ciento estaba concentrado en ese departamento.

En el anuario que salió con meses de retraso se indica que cinco de cada diez turistas internacionales que visitaron el año pasado Nicaragua recorrieron las ciudades coloniales, las que están concentradas principalmente en León y Granada. Quienes prefirieron estos lugares fueron Europa, de hecho siete de diez turistas europeo visitaron estas ciudades.

León con menor golpe

Tras la crisis, León también se ha visto afectado aunque a menor medida que Granada, ya que cerraron 16 establecimientos para pernoctar, con lo que se perdieron 38 habitaciones y 142 camas.

No obstante, el Intur indica que se abrieron 16 establecimientos de alimentos y bebidas (restaurantes, cafeterías, bares y centros recreativos).

Números del Intur con lupa

El economista y catedrático Luis Murillo sostuvo que habría que analizar bien los números que presenta Intur, porque precisamente en estos lugares turísticos (Granada y León) a la fecha se observa poco movimiento turístico.

“El sector turismo fue uno de los más afectados con la crisis, porque el extranjero busca tranquilidad y estabilidad, y eso se ha perdido en Nicaragua. El turismo se basa en la confianza y ahora en el país eso no existe y mientras no haya una solución política el turismo no se va a reactivar. A mí me sorprenden esos números porque realmente hubo un tiempo en plena crisis que la actividad cayó un 85 por ciento, el poco turismo que había era nacional”, dijo.

Murillo sostuvo que siempre en las estadísticas hay un subregistro porque hay negocios que todavía están informales, sin embargo considera que esto va más allá de un subregistro.

Otros sitios turísticos

Intur registra seis sitios turísticos: La Boquita, Pochomil, Xiloá, El Trapiche, Granada y Xilonem. De estos sitios solo El Trapiche y Pochomil registran un crecimiento en los visitantes, en el resto se observa un bajón en la entrada de turistas.

Asimismo otros de los lugares más visitados por los extranjeros son las playas del Pacífico, el anuario reveló que de cada 10 turistas, 3 visitan las playas, este indicador no varió en el 2018. Según la región que visita el país, 6 de cada 10 europeos y 4 de cada 10 norteamericanos, visitaron el año pasado las playas.

Entre las cinco actividad más realizadas por los turistas está: surfing, senderismo, escalar volcanes, kayac y esquí sobre arena.

En cuanto a la generación de divisas, Intur revela que el año pasado este sector aportó 544 millones de dólares, 296 millones de dólares menos que en el 2017, cuando la industria sin chimenea registró 840 millones de dólares.

Según el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2019-2022 del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) este año se prevé tener 588 millones de dólares en ingresos por turismo.

Después de terminar un 2018 en descenso, el régimen de Daniel Ortega mantiene oculto el estado actual del sector turismo, pese a que las autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo llevan meses en giras internacionales o promoviendo campañas internas.