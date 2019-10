Funeral de joven nica que se ahogó en Miami se efectuará hasta que su padre viaje a Estados Unidos

La familia de Cristian Burgos, el joven nicaragüense de 17 años que falleció tras salvar la vida de una mujer que se ahogaba con su hijo en una playa de Miami, desconoce cuándo serán sus honras fúnebres, pues esperan que el padre de éste, Misael Burgos, obtenga una visa humanitaria e ingrese a los Estados Unidos para despedirlo.

Odania Burgos, tía de Cristian, dijo que hacen gestiones con autoridades locales y en Washington para lograr que el gobierno de Estados Unidos le otorgue una visa a su hermano Misael, que fue deportado el pasado 14 de abril de este año a Nicaragua tras residir durante dos décadas en ese país, donde nació el joven.

Lea además: Muere un joven nicaragüense que rescató a dos personas en una playa de Miami

“Lo deportaron por un error que fue de mi hermano, a él le tocaba renovar y no lo hizo, fue beneficiado con la Ley Nacara, pero no renovó la residencia; tenía vencida la licencia, lo detuvieron y tenía todos sus papeles vencidos, lo llevaron a Krome (centro de detención de Inmigración) y de ahí lo deportaron, no hubo oportunidad de apelar el caso porque lo deportaron”, aseguró Odania.

Puede interesarle: Despojó de su vivienda a su expareja e hija, pero juez de familia le ordenó reembolsarle todo lo invertido

El alcalde de Miami, Francis Suárez, ayuda a la familia del joven a gestionar la visa y solicitó al senador federal por la Florida, Rick Scott, su apoyo con el caso. El alcalde se reunió en su despacho con Carmen Avendaño, la madre del joven, y dijo que estaban haciendo los trámites “para que su esposo pueda venir con una visa humanitaria”. El trámite para la visa se hizo con la directora regional del despacho del senador Scott.

La tragedia

Uno de los testigos relató a la familia que Cristian jugaba con otros niños en la orilla de la playa Virginia Key cuando escucharon los gritos de un menor que pedía auxilio. Como no había personas adultas en la costa en ese momento el joven, sin pensarlo, tomó la decisión de lanzarse al agua para rescatar a la mujer y al niño que se ahogaban.

Lea también: Un hombre muere ahogado después de ser arrastrado por una corriente en carretera vieja a León

“Las personas que andaban con él estaban largo (de la costa), nos cuentan que vieron a dos personas en el mar y parecía que se estaban peleando, pero era que se estaban ahogando hasta que escucharon que el niño pidió auxilio y él (Cristian) salió a auxiliarlos. Él hizo todo lo posible por sacar a los dos, pero no podía con los dos, entonces agarró al niño y lo tiró hacia la orilla y luego regresó por la señora y le ayudó a salir, pero ya había tragado mucha agua y estaba cansado y una ola lo arrastró y ya no pudo salir”, dijo Odania Burgos.

“Dicen que la señora que se salvó (Elvia Vanegas) no podía hablar, otra señora se metió al mar para sacar a mi sobrino, pero no pudo porque él era un muchacho grande”, manifestó. Posteriormente otras dos personas entraron al mar a rescatarlo, pero ya estaba inconsciente.

Puede interesarle: Minería artesanal amenaza la Reserva del Sureste de Nicaragua, denuncia organización ambiental

Odania relató que el médico les dijo que cuando Cristian fue rescatado tenía muerte cerebral. “Ya no le funcionaba el hígado y los pulmones, solo el corazón. El día martes solo tenía un dos por ciento de vida, y el miércoles el doctor habló con nosotros que ya no había nada qué hacer». Murió el miércoles.

Cristian Burgos era un estudiante de secundaria en la escuela Booker T. Washington High School, ubicada en Overtown. Era muy querido por sus compañeros de clases que acompañaron a la madre de éste en el hospital.