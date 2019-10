Con la sonora consigna un “Grito por la libertad”, organizaciones de exiliados políticos en Costa Rica y artistas, convocan para este próximo domingo a una marcha multitudinaria para exigir al régimen político-militar de los Ortega-Murillo, el restablecimiento de los derechos humanos y las libertades públicas.

Celso Canelo, presidente ejecutivo de la Fundación Junto Somos un Volcán, filial de Costa Rica, dijo que espera asistan a esta marcha de la resistencia cívica unas “20 mil personas”, entre exiliados, nicaragüenses residentes y costarricenses.

Donde además se realizará un homenaje póstumo al exiliado nicaragüense Ebert Antonio Guzmán, quien falleció recientemente de cáncer. “Su lucha no comenzó en abril del 2018, sino veinte años atrás”, destacó Canelo. Se marchó al exilio junto a su hija, en agosto del año pasado.

A la fecha — recordó Canelo— unos diez nicaragüenses han fallecido en Costa Rica, la mayoría por enfermedades naturales, a excepción del joven Jefry Gabriel Calero Valerio que murió electrocutado en Escazú,

Los organizadores, además de convocar a los exiliados políticos y residentes nicaragüenses, han invitado a los costarricenses a unirse al clamor por la libertad y democracia de Nicaragua.

Esperan se sumen organizaciones como, Mentes libres, quienes han dado refugio y ayuda a los exiliados; y “S.O.S” de Costa Rica, integrado por nicas que llevan varias décadas de vivir en suelo costarricense.

Pedirán más sanciones y que OEA aplique Carta Democrática Interamericana

Destacó que en sus mensajes centrales pedirán más sanciones para el régimen de los Ortega-Murillo, “porque el pueblo ya no puede resistir tanta represión, tanto asedio y tanto asesinato”. Su llamado será dirigido a las autoridades de Naciones Unidas, Unión Europea, SIP y Alianza Cívica Nicaragüense.

Asimismo presionarán para que la Organización de Estados Americanos (OEA) aplique al régimen orteguista la Carta Democrática Interamericana.

Recientemente una comisión de alto nivel de la OEA fue recreada con el fin de gestionar el restablecimiento de las negociaciones con la oposición y buscar una salida a la crisis. El próximo 13 de noviembre, al cumplirse los 75 días acordados, entregará un informe a la Asamblea General.

El régimen ha calificado las gestiones diplomáticas de esta comisión formada por representantes de Argentina, Canadá, Paraguay, Estados Unidos y Jamaica, de”intervencionistas” y prohibió su ingreso al país.

Marcha cerrará con una velada cultural

Una de las novedades de esta tercera marcha— observó Canelo—, es que será la primera vez que se podrán escuchar las distintas voces de los exiliados (líderes sociales, políticos, mujeres de abril, estudiantes, campesinos, empresarios, periodistas y profesionales), tanto en las más de diez esquinas del trayecto como el el acto central.



Esta saldrá del parque la Merced, el domingo 6 de octubre, a las 9:00 a.m., se dirigirá a la Plaza de la Democracia y concluirá con una gran velada cultural con la participación de los Activistas Unidos en el Exilio (AUE) y «ARTEX- Nic» (Articulación de artistas exiliados de Nicaragua).

También se sumará el Coro Azul y Blanco, para entonar «Libertad», una composición escrita y cantada por el tenor nicaragüense Mario Rocha, la que también sonará durante la marcha «Grito por la Libertad».

Los artistas en el exilio también interpretarán otras canciones de protestas como, “Héroes de abril”, del cantautor Jandir Rodríguez, “Retumba Masaya”, de Alma Rodríguez; así otras como, “En la Nicaragua ensangrentada”, “Madre amada”, “Sangra nueva” y “Mujeres de mi tierra”.

Y para resaltar la identidad cultural nicaragüense habrá una muestra de danza acompañada de música del Pacífico y del Caribe del país, con temas como: “El Solar de Monimbó”, “El Grito del bolo”, “Ese toro no sirve”, “Mayaya La Sinki”. La poesía también estará presente con su lectura, explicó Rocha.

Sobre el sentir los artistas en el exilio, Rocha dijo que es continuar demandando la libertad de Nicaragua del régimen orteguista y presionando a través de la marcha a la comunidad internacional no deje solo a Nicaragua y no quite el “dedo en la llaga”; asimismo exigir el retorno seguro a la patria, sin encarcelamiento y acosos.

Exiliados presente en pie de lucha, sin miedo, sin temor

“Aquí está presente el exiliado, estamos activos, estamos presente en pie de lucha, sin miedo, sin temor, siempre con la misma convicción de que vamos a ponerle fin a esta dictadura; y con el gran espíritu donde realmente se respete el Estado de Derecho”, añadió por su lado Canelo, es el sentir y ánimo de los exiliados.

Recordó que durante el mes de septiembre, Junto Somos un Volcán, realizó marchas en España, Los Ángeles, Miami, Canadá, Guatemala, Panamá, países donde viven exiliados.

Y que ahora cerrarán en Costa Rica “porque es el músculo mayor donde está la mayor cantidad de exiliados políticos; y porque es la fuerza fundamental de oposición de la dictadura Ortega-Murillo”. Con la realización de esta nueva marcha los nicaragüenses en el exilio cierran la jornada de conmemoraciones de las fiestas patrias.