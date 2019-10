Activista María Oviedo solicita audiencia para certificar el cumplimiento de su sentencia

La abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), está a la espera de audiencia en el Juzgado Segundo Distrito de Ejecución de Sentencia de Managua, en virtud que esta semana presentó un incidente de extinción de la pena.

Oviedo ya cumplió con los 30 días de condena que ordenó la juez Nalía Úbeda, por el delito de obstrucción de funciones en “perjuicio” de Óscar López, policía orteguista de Masaya.

Con este incidente, la abogada busca la certificación de cumplimiento de sentencia, para no volver a ser juzgada por estos hechos y limpiar su expediente.

Consejo no se ha pronunciado

Respecto a la apelación que presentó el mes pasado contra la resolución del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNAC) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la cual le suspenden su licencia como profesional del derecho por seis meses, por ser improcedente y violatoria de principios penales universales, la abogada aseguró que sigue esperando notificación.

Mientras, está realizando trabajos administrativos en la CPDH.

El caso de Oviedo ha sido de trascendencia internacional debido a las múltiples violaciones de derechos humanos, procesales y laborales que las instituciones del régimen han realizado en su contra.

Primero una agresión de parte de la supuesta víctima, luego una agresión desproporcional de dos oficiales de Policía, quienes aplicaron una llave por detrás al cuello de la abogada y la arrastraron hacia las celdas de la delegación de Masaya.

Luego estuvo más de cincuenta horas en celdas de Masaya y el Chipote el pasado julio.

La abogada había ido a la delegación de Masaya para acompañar al excarcelado político Christian Fajardo a interponer denuncia por la pérdida de un arma de fuego.

Después Oviedo fue sustraída de su juez competente, ya que fue procesada en Managua en medio de un proceso donde hasta la defensa Leyla Prado fue remitida a Medicina Legal, para comprobar si realmente estaba indispuesta para iniciar el juicio en una fecha estipulada.

Finalmente fue declarada culpable, después de un juicio de 10 horas sin descanso para comer.

Consejo Nacional de CSJ

L a juez Nalía Úbeda condenó a la abogada María Oviedo a 30 días de cárcel, una pena inferior a la mínima, y posteriormente suspendió la sentencia, lo que significa que la defensora no fue a prisión.

Según Oviedo, la sentencia de la juez fue con enfoque de género, ya que tomó su posición como mujer que se defendió ante la supuesta víctima, el teniente de la policía Óscar López, quien la agredió verbal y físicamente en la delegación de Masaya, el pasado 26 de julio.

No bastando esto, los magistrados Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte y Juana Méndez, miembro del Consejo, la suspendieron por seis meses su licencia como abogada. Basaron su sentencia en que Oviedo tiene como antecedentes dos quejas disciplinarias por abandono de defensa, que no han sido resueltas, por tanto no pueden ser antecedentes.