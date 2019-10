Dirigente universitario Lesther Alemán regresa a Nicaragua después de un año en el exilio

El dirigente universitario Lesther Alemán regresó este lunes al país después de haber permanecido un año en el exilio, en Estados Unidos.

Alemán fue el estudiante que le plantó cara al dictador Daniel Ortega en la inauguración de la primera versión de Diálogo Nacional, realizada en mayo de 2018.

«Estoy claro que no hay condiciones de seguridad, pero estoy aquí por el amor de Nicaragua», dijo Alemán tras su arribo al Aeropuerto Nacional Augusto C. Sandino. El dirigente universitario también agradeció el apoyo y el recibimiento que le dieron en el aeropuerto.

El dirigente universitario señaló que «vuelvo a tomar parte de los espacios donde estaba, regresar al país en medio de la inseguridad, para mí nunca va a haber condiciones, eso lo tengo muy claro».

En los últimos tres meses han estado regresando del exilio reconocidos opositores. El periodista Anibal Toruño, a quien simpatizantes de Ortega le quemaron su radio en la ciudad de León, regresó a finales de agosto tras un año de exilio, pero se vio obligado a irse de nuevo por el asedio y las agresiones de los simpatizantes de Ortega. Al mismo tiempo que Toruño también regresó el comentarista político Jaime Arellano.

El político opositor Félix Maradiaga, acusado por el régimen de crimen organizado por participar en las protestas civiles, también regresó de su exilio el pasado el 16 de septiembre, desde entonces es perseguido por motorizados armados.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el 20 de septiembre pasado, asegura que más de 70 mil nicaragüenses salieron del país con destino a Costa Rica desde que comenzó la represión contra las protestas civiles en abril de 2018.

Alemán aseguró que su llegada a Nicaragua no debe ser interpretada como una forma de instar a otros exiliados a que también lo hagan, debido a que no existen garantías en el país para su regreso seguro.

«Al estar aquí yo no estoy animando a nadie a regresar, los miedos, los riesgos son distintos y cada quien debe asumirlos. Aquel que pretenda regresar contará con nuestro apoyo, y el que también decida no regresar también tiene el respeto y el apoyo de todos nosotros porque condiciones no hay», dijo Alemán.

El dirigente universitario también manifestó que su regreso a Nicaragua «es una decisión personal. Mi lucha siempre estaba aquí, yo vuelvo a Nicaragua para luchar».

Sobre las opciones para salir a la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, Alemán aseguró que «el cambio debe pasar por la puerta de negociación», a la vez que hizo un llamado «a todas las fuerzas opositoras, la unidad es la que debe prevalecer».

Otros jóvenes que participaron en las protestas y que al igual que Alemán decidieron regresar al país, fueron detenidos por la Policía Orteguista al llegar al país. Es el caso del joven Ulises Josué Rivas Pérez, originario de Santo Domingo (Chontales) quien regresó a Nicaragua el primero de septiembre pasado e inmediatamente fue arrestado. Rivas participó activamente en las protestas contra Ortega y se vio obligado a salir del país por las amenazas y asedio de los simpatizantes orteguistas.