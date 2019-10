«Tengo una hernia que no me deja dormir». Preso político Bryan Cruz Calderón suplica por atención médica desde la cárcel de Estelí

El preso político Bryan Rogelio Cruz Calderón denunció mediante un audio que se encuentra en malas condiciones de salud, luego de permanecer más de tres meses detenido en el Sistema Penitenciario de Estelí, y que las autoridades aún no presentan a la supuesta víctima de robo por el cual es acusado.

El abogado Julio Montenegro hizo eco de esta denuncia la mañana de este lunes, y expresó que a Cruz Calderón se le imputa seis delitos de robo, pero que hasta el momento «no aparece ninguna supuesta víctima».

«Él se encuentra en condiciones lamentables de salud porque él tiene cinco operaciones, una úlcera, una colostomía (abertura en la barriga) donde últimamente se le ha formado una hernia. Asimismo, tiene una sutura que se le ha hecho en sus testículos que no se le han cerrado y eso le está provocando problemas», refirió Montenegro.

Cruz Calderón es el campesino al que le fue cercenado uno de sus testículos cuando fue salvajemente torturado por la Policía Orteguista (PO), el 30 de agosto de 2018, por ser sospechoso de haber participado en el tranque de Jinotega. Pese a las pésimas condiciones de salud, permaneció preso por supuesta tentativa de homicidio, robo agravado y lesiones hasta en abril de 2019 cuando fue puesto en libertad asistida. Sin embargo, el 23 de junio de 2019 fue nuevamente detenido por la PO y parapolicías.

En el audio, el reo político manifiesta que tiene uno de sus testículos tiene unos «puntos encarnados» que desde hace meses ha pedido que se los saquen pero no ha recibido respuesta de las autoridades penitenciarias. «Además tengo un balazo en mi pierna que me causa un dolor fuerte que no me deja dormir y no me han llevado a ningún lado, yo pido que me lleven o que me atiendan pero nada. Más una hernia que tengo que no me deja dormir, una pelota que entre más día, más grande, pido que me ayuden por los problemas porque he estado bastante mal», suplicó Cruz Calderón, de 31 años.

La víctima pertenece a la lista de los nueve casos de excarcelados que han sido capturadas nuevamente como parte de la persecución política y acusado de nuevos delitos, según la Alianza Cívica. La parte opositora registra hasta el 23 de septiembre a 139 presos políticos que aún se mantienen en las diferentes cárceles del país.