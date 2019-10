La opositora venezolana María Corina Machado recibió el «Premio a la Libertad», entregado por Kitty Monterrey en Argentina

La presidente del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, en su calidad de vicepresidente de la Internacional Liberal para América Latina y el Caribe, entregó el “Premio a la Libertad” otorgado este año a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en un acto realizado el viernes pasado en Buenos Aires, Argentina. El premio fue recibido por Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora, debido a que la dictadura de Nicolás Maduro no permite salir de Venezuela a Machado.

«Hoy hemos vivido momentos de mucha emotividad al entregar el Premio a la Libertad 2019 a María Corina Machado en manos de su hija Ana Corina. Pero más que eso, estamos reconociendo el valor y la tenacidad de una mujer que, guiada por sus principios, sigue sacrificando todo por la liberación de su Patria, Venezuela», dijo Monterrey.

A través de una video conferencia, María Corina Machado agradeció el galardón otorgado por los miembros de la Internacional Liberal y en especial a sus vicepresidentes, Kitty Monterrey y Robert Woodthorpe, y a los liberales del mundo reunidos en Argentina.

“Físicamente no estoy con ustedes, el régimen desde hace más de cinco años me prohíbe salir de mi país, pero me siento muy bien representada por mi hija Ana Corina, ya que ella y mis hijos son quienes más han sufrido estos años de lucha por la libertad y con quienes nunca me podré hacer perdonar por tanto que les he quitado hasta que tengan una nación prospera”, destacó la opositora venezolana. Machado señaló que el reconocimiento es una demostración que los liberales de Venezuela no están solos y que los liberales del mundo los acompañan en la lucha por la libertad y su país.

El premio a la Libertad es entregado por Liberal Internacional a las personas u organizaciones que han destacado en su lucha por el liberalismo y los derechos humanos. Machado es la primera venezolana que obtiene el reconocimiento. También es la primera mujer en ser galardonada. La postulación estuvo a cargo de los demócratas liberales de Gran Bretaña.

Saña contra Machado

El acto de premiación se realizó en ocasión del XV Aniversario de la Red Liberal de América Latina (RELIAL), en el que Kitty Monterrey señaló que los enemigos de la libertad se han enseñado con María Corina, pero no han podido callar su voz ni apagar su esperanza de vivir junto a su pueblo y junto a sus hijos, en una Venezuela libre y democrática.

“Estoy aquí como mujer liberal, que vive y sufre otra dictadura, la dictadura sandinista de Ortega en Nicaragua, y que conozco, porque lo sufrimos en carne propia todos los días, las enormes dificultades de enfrentarse a tiranía populista, sin más armas que la razón y las ansias de libertad”, destacó la dirigente opositora nicaragüense ante representantes de partidos políticos de América Latina.

María Corina Machado, coordinadora nacional del partido opositor Vente Venezuela, fue catalogada por Kitty Monterrey como un ejemplo de valentía y firmeza que ha abierto el camino de lucha cívica para toda América Latina, dando una lección de perseverancia que va contribuir a tener una Venezuela libre de la dictadura de Nicolás Maduro, quien ha pisoteado todos los derechos humanos, causando una de las mayores crisis humanitarias del continente llevando al exilio a millones de venezolanos.

Monterrey denunció que los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, son aliados estratégicos en su intento de instaurar en América Latina el Socialismo del siglo XXI.

“Estos regímenes, incapaces de generar prosperidad, están uniendo esfuerzo para mantener estados de corrupción, reprimiendo, asediando, asesinando y encarcelando a quienes se les oponen”, comentó Monterrey. “El socialismo no es más que un espejismo que al disiparse, nos muestra su realidad de pobreza y fracaso”, agregó la política opositora nicaragüense.

Monterrey concluyó su intervención invitando a la unidad de los demócratas que demandan vivir en paz y democracia, para evitar que los pueblos y la comunidad internacional sigan cayendo en el engaño populista de la izquierda latinoamericana, que cuando está fuera del poder se disfraza de oposición democrática ofreciendo soluciones mágicas para que le permitan gobernar nuevamente y luego de alcanzar el gobierno por los votos o la negociación terminan masacrando a sus ciudadanos, como ocurre en Venezuela y Nicaragua.