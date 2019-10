Preselección de Beisbol Sub-10 se alista para la recta final de su preparación

La Preselección Nacional de Beisbol Sub-10 se alista para un cierre huracanado con miras al Campeonato Panamericano de Beisbol de dicha categoría, a efectuarse del 27 de octubre al 2 de noviembre venidero en San José, Costa Rica.

Ya los juegos interescuadra quedaron atrás luego del segundo recorte el fin de semana reciente y ahora los 24 niños que aún quedan se alistan para dos juegos de fogueo con el equipo Coirsa Clemente, categoría 12 años.

“El fin de semana vinieron cinco niños más y se nos hicieron 35, ahora tras el recorte del domingo quedaron 24. El sábado se realizarán dos juegos de fogueo, para ir definiendo a los 18 peloteritos que representarán al país en Costa Rica”, explicó el mánager, Winkler Narváez.

En total, los niños realizaron cuatro partidos interescuadra y ahora lo que se busca es que cada peloterito muestre su confianza en sí mismo y su fuerza ante otros niños de mayor categoría.

Luego del fin de semana, se espera que los niños sean reconcentrados en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), para entrenar a diario.

Un gran reto

Cabe señalar que el reciente fin de semana se le avisó a Narváez, originario de Rivas, su nombramiento como mánager.

“Dios me está bendiciendo con este gran reto de dirigir a esta selección de niños y buscaré trabajar con mi cuerpo técnico para retener el campeonato. La verdad me sorprendí que me nombraran mánager, venía con el objetivo de seguir aprendiendo junto con Angélica Ramírez, quien es una buena timonel, seguiremos trabajando juntos y en equipo para el bien de la selección”, agregó Narváez.

Cabe señalar que Nicaragua es la vigente tricampeona del Panamericano.

Narváez tiene la asistencia de Angélica Ramírez, Donald Calderón, Javier Herrera y Manuel Sáenz en los entrenamientos que seguirán el viernes, sábado y domingo.

