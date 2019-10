Cristofer González entrenaría en Estados Unidos para la pelea de título mundial

Como el ave fénix que busca resurgir de las cenizas, así se encuentra el excampeón pinolero Cristofer González, quien buscará regresar al trono de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando dispute el fajín con el mexicano Julio Martínez, el 13 de diciembre próximo, en un lugar por definir.

“Aún no se sabe dónde será la pelea, pero eso no importa, puede ser en México, Japón o en el patio de la casa de Martínez, lo importante es que pelearé con él. Me siento exactamente como el ave fénix, me volví a renovar, tengo muchas más ansias de buscar esa corona y si nuestro apoderado William Ramírez decide que nos vayamos a entrenar afuera, nos iríamos, estaré listo para esa fecha”, confesó este miércoles González, luego de un entrenamiento en el gimnasio Róger Deshón, del barrio capitalino San Judas.

González y Martínez disputarán el cetro vacante mosca (112 libras) del CMB, luego que el inglés Charlie Edwards decidiera dejar el fajín por problemas de peso.

“Me hubiera gustado enfrentarme a Edwards, pero estoy contento por la oportunidad que tengo de recuperar el título”, confesó González.

Sobre su rival, González señaló: “Me beneficia que Martínez sea un rival frontal, que dé pelea, creo será un espectáculo. Con Martínez buscaré concretar mis combinaciones, tanto a él como a mí nos gusta fajarnos, ninguno de los dos se va a correr en la pelea, vamos a medir la fuerza. Soy un boxeador diferente, ahora iré con una mentalidad mejor y aprendí de los errores del pasado”, expresó González.

El equipo

El nica trabajará con los entrenadores pinoleros Wilmer Hernández, Róger González y luego se sumará al equipo el cubano Osmiri Fernández.

“Agradezco a Dios por permitirnos trabajar juntos de nuevo, dirigiré todos los entrenamientos. Vamos a trabajar duro. Cristofer está consciente de que esta es una gran oportunidad y tiene que aprovecharla. Sabemos que el que mejor se esfuerza y sacrifique tendrá los mejores resultados, vamos por esa victoria”, finalizó Wilmer.

De entrenar Cristofer finalmente fuera de Nicaragua, sería en Miami, Estados Unidos, pero eso se confirmará en los próximos días.

