Realizan Try Out de Baloncesto Masculino Sub-14 en el Polideportivo Alexis Argüello

Durante dos días, alrededor de 50 chavalos asistieron al Try Out de Baloncesto Sub-14 para conformar la Selección de Baloncesto Masculino que representará a Nicaragua en el Campeonato de la Confederación Centroamericana de Baloncesto (Cocaba) Sub-14 que se realizará desde el 4 de noviembre venidero en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua.

La actividad, organizada por la Federación Nicaragüense de Baloncesto (Fenibal) en conjunto con la Alcaldía de Managua, tuvo como escenario el Polideportivo Alexis Argüello, bajo la dirección del entrenador puertorriqueño David Rosario, quien entrena al conjunto Real Estelí, en la Liga Superior de Baloncesto (LSB).

Rosario contó con el apoyo de los entrenadores Omar Centeno y Kathya Contreras, quienes dirigirán a la Selección de Baloncesto Masculina Sub-14 para la exigente cita.

El primer día (viernes) fueron convocados los chavalos de los departamentos. Llegaron un total de 27 con el sueño de integrar la selección pinolera.

«Fue algo divertido y sensacional este Try Out, se aprende más. Fue un entrenamiento de varias horas. Lo que me gustó fue la manera de entrenar de don Rosario. El entrenador dio varios consejos y me parecieron muy bien. Lo que queda ahora es entrenar y seguir adelante en el baloncesto, de nuestra academia venimos más de cinco chavalos», expresó Ángel Zúniga, del sector de la Américas Dos e integrante de la Academia Jenally, que dirige Moisés Mendoza.

El Try Out constó de varias horas a la cual no solo asistieron los aspirantes a la Selección de Baloncesto Sub-14 sino también padres de familia y entrenadores.

«Soy entrenador de la Academia Jenally, vinieron seis chavalos no importando si quedaban o no en la Selección sino con la intención también de aprender. En lo particular me gustó también aprender para poder transmitir a los chavalos lo que se dijo en este Try Out. Me gustó cuando el entrenador dijo que en la cancha se debe hablar, eso lo transmitiré a los atletas de la academia que está conformado por 40 jugadores desde los 13 años hasta los 20. También tenemos categoría Libre», contó Mendoza.

El segundo día (sábado) en el mismo lugar, le tocó el turno a los chavalos de los departamentos. A la cita asitieron un total de 20 jugadores.

Doña Mariela salió un día antes de Blufields junto a su esbelto hijo Shahim Ellis, quien fue el único jugador caribeño que se presentó ese día al Try Out.

«Salimos anoche (viernes) de Bluefields y venimos este mismo sábado a las cinco y media de la mañana a Managua. No encontramos asiento en el bus, nos venimos de pie, pero yo no iba a permitir que mi hijo Shahim perdiera esta gran oportunidad de probarse. Me gustaron mucho los entrenamientos, me encantó bastante las explicaciones del entrenador, espero mi hijo pueda ser llamado.

En tanto, Shahim comentó que «fue una experiencia buena, hubo algunos ejercicios que me costaron pero al final los aprendí. Fue este año que empecé a jugar baloncesto y estoy en una academia de Blufields ahí hay otros niños de mi edad y estatura».

Al igual que el primer día, el entrenamiento fue de varias horas (alrededor de tres horas).

«La actividad estuvo bonita porque es una oportunidad que no siempre se da y le damos gracias al entrenador (David Rosario) a mi entrenador en Jinotega Byron González y a mi mamá que siempre me ha estado apoyando. Con el profesor Byron tengo cuatro años de entrenar con él muy fuerte», explicó en tanto Crisfer Vásquez, de Jinotega.

De Jinotega también asistieron Carlos Ramírez y Cristofer Zeledón, quienes también se mostraron contentos por la oportunidad vivida.

Por su parte, Rolando Torres, de Boaco, manifestó que «Venimos seis jugadores de Boaco. Este Try Out me ha gustado mucho pues nos enseñaron cosas que no sabíamos, he aprendido mucho. En mi caso me costó hacer algunos ejercicios pero lo que pasaba es que no estaba poniendo atención pero ya después lo hice y supe hacer las cosas».

Mientras que Moisés Palacios, de Masaya, confesó que «fue una experiencia bonita, conocí a otros amigos. De Masaya venimos cuatro jugadores. Estos ejercicios de hoy fueron nuevos y estuvieron duros, pero los podimos hacer luego de varias horas de prácticas. Ahora tenemos que practicarlo para que no se me olvidé y se los voy a enseñar a mis compañeros para que podemos progresar».

Lo que dijo Rosario

El entrenador puertorriqueño primero que todo felicitó a los niños y también a los padres que los acompañaron y luego señaló que «hay talento pero falta fundamento. Lo importante es que ellos pueden aprender todavía».

Rosario también dijo a los niños que «En esta edad no hay posición en la cancha. Eso que los jugadores grandes no pican, no lanzan y no tiran se acabó en el baloncesto moderno. Hay que saber sujetar el balón, dominar el espacio en la cancha. No se puede mirar al suelo. Me ha gustado que se les ve el interés de aprender y mejorar. No se puede jugar sin un propósito, siempre tiene que haber una meta. Están a tiempo de aprender, pero hay que seguir trabajando la posición de ataque y los pivotes».

Rosario aconsejó a los niños que «lo más importante es divertirse en la cancha. Aprender los fundamentos. Es importante aplaudir a sus compañeros cuando hagan algo bueno. Hay que hablar, no se puede jugar callado, el juego no es mudo. El baloncesto lo vamos a mejorar todos, no solo una persona. Solo se mejora si se practica».

Luego de realizarse los dos Try Out los entrenadores llamarán el fin de semana a los chavalos mejor valorados para integrar la Preselección, quienes a su vez pelearán por un cupo en la Selección pinolera.