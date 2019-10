Policía Orteguista de Masaya detiene a joven mientras solicitaba récord policial

El joven Elder Fanuel Chévez Morales, de 18 años, fue detenido arbitrariamente el pasado viernes 4 de octubre cuando solicitaba su récord policial en una delegación de la Policía Orteguista de Masaya, denunció este miércoles su progenitora Jazmine Morales Morales.

De acuerdo a la madre, la PO lo acusa de un supuesto robo ocurrido en León hace dos años, y ahora el joven lleva seis días detenido en el complejo «Evaristo Vásquez», conocido como el nuevo Chipote, sin poder ver a su familia. Sin embargo, la mujer aclaró que aunque Elder nació en León, desde hace 15 años viven en Masaya.

La madre expresó que acompañaba a su hijo a realizar el trámite, pero fue cuando ella se movilizó por otra gestión que oficiales detuvieron a Elder. «Yo me salí por un momento hacer otra vuelta y de ahí me lo metieron y no le regresaron el voucher de la policía, solo que tenía una denuncia en otro departamento, yo lo califico como un secuestro», aseveró.

Elder Chévez Morales tramitaba su récord policial para poder trabajar. Su madre manifestó que su hijo no se involucró en las protestas cívicas por lo que desconoce el verdadero motivo de su secuestro.

Sin antecedentes en León

Ante la información brindada por la PO de Masaya de que Elder tiene antecedentes en León, Morales Morales visitó el Auxilio Judicial de ese departamento pero la persona que la atendió le afirmó que no posee antecedentes.

«(La policía de) Masaya me comunicó que él tenía ahí (en León) denuncia y que de Masaya lo iban a trasladar a Managua y que (la policía de) León lo iba a ir traer, pero en León no tiene nada (de antecedentes). Le dije al policía que no podía ser, pero para saber si me le habían utilizado el nombre en algo, me dejé ir para León y me lo registran en Auxilio Judicial y ni el nombre y apellido aparecen», explicó Morales Morales.

La madre del joven cuestionó la situación de su hijo a un oficial orteguista, puesto que su hijo había salido del país y no presentó ningún problema. «Yo le dije a uno de los oficiales cómo iba a ser posible que iba ser circulado (su hijo) si él salió con pasaporte para Costa Rica, con visa de menor, con testimonio de su papá para el permiso, entonces cuál es la detención. Yo pido que me lo regresen sano, salvo y sin golpe, a como me lo agarraron porque él no tiene antecedentes en ningún otro departamento», exclamó Morales Morales.

Morales Morales presentó este miércoles un recurso de exhibición personal ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, sin embargo la PO aún no le brinda más detalles del estado de su hijo.