Bryan Rodríguez estaba proyectado como el portero a futuro. Se esperaba un proceso de par de años al menos para convertirse en el titular de Selección de Futbol, sin embargo en ocho meses todo cambió: el guardameta de Carmelita tico empezará este viernes (8:00 p.m.,) su etapa como estelar en el puesto ante Dominica.

En febrero recibió por primera vez una convocatoria y en marzo debutó. Compartió vestuario como el estelar de los últimos cuatro años, Justo Lorente, quien en junio perdió el puesto en la Copa Oro. Henry Maradiaga ocupó la plaza transitoriamente porque en septiembre cometió un par de errores y Henry Duarte decidió apartarlo.

«Admiro y respeto la trayectoria de Justo y Henry, tuvo la dicha de compartir con ellos y trataré de demostrarme a mí mismo que puedo hacer el encargado defender la portería durante mucho tiempo», asegura Rodríguez, quien dice saber manejar la presión que genera el puesto por lo vivido por sus antecesores.

«Estoy preparado»

La Azul y Blanco (1 punto) necesita ganar este partido y el próximo martes en la Liga B de Naciones, para mantener vigentes sus mínimas aspiraciones de ascender a Liga A y clasificar directo a Copa Oro 2021, siempre y cuando Surinam (6) y San Vicente y las Granadinas (4) empaten sus dos desafíos entre ellos y definir todo en los últimos dos encuentros.

«Quiero darle una alegría a mi familia, que ha pasado difícil por descenso del equipo y ahora está en primer lugar y me toca defender la portería de la Selección, es algo muy importante. Trataré de seguir el legado de Justo y Henry y aportar mi granito de arena, merecemos ganar y estar en otra posición», sostiene Rodríguez.

¿Esperabas asumir este rol tan rápido?, se le consultó al portero de la Azul y Blanco. «Desde el primer microciclo han sido testigos que he venido a trabajar, soy una persona enfocada y disfruta de los entrenamientos, al final no me lo espetaba así, pero estoy preparado y daré lo mejor de mí».

«Soy un portero que se concentra mucho en el juego, se comunica con sus compañeros, esforzado y dedicado. Voy a tratar a dar lo mejor de mí para vivir muchas alegrías juntos, ayudar a mis compañeros a seguir creciendo, seguir mejorando como equipo e individualmente», manifiesta Rodríguez.