Preselección de Baloncesto Femenino Sub-14 arreciará entrenamientos

Este viernes, la Preselección Nacional de Baloncesto Femenina Sub-14 inicia su proceso de concentración de cara al Campeonato de la Confederación Centroamericana de Baloncesto (Cocaba) Sub-14, que se realizará desde el 4 de noviembre venidero en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua.

Lo anterior quiere decir que los entrenamientos serán más intensivos.

El fin de semana, la Preselección recibió a cuatro integrantes más que tuvieron acción en el Torneo de Baloncesto Femenino, que cada domingo se realiza en el Polideportivo Alexis Argüello, como parte de su preparación.

“Gracias a Dios vinieron dos niñas de Laguna de Perlas y de dos Bluefields, lo que nos permite tener una preselección más amplia, se ve más completo el equipo en altura, biotipo y agilidad”, contó el entrenador Jelmun Estrada.

Tras el inicio de reconcentración, este domingo se buscará ir afilando a las 15 niñas para luego definir a la selección que representará al país, que serán 12.

“Lo que seguiremos trabajando son los fundamentos tantos defensivos como ofensivos. Lamentablemente no contamos con eso en las jóvenes y por eso estamos trabajando duro en ese aspecto”, agregó el entrenador.

Segundo juego

El domingo en el segunda jornada del torneo, Nicaragua Sub-14, a como se llama la preselección, se enfrentó a Costa Caribe, que ganó 66-16.

Por Nicaragua Sub-14 se destacó con seis puntos y cinco rebotes Marcela Ulloa y por las caribeñas, Jenny Salomon y Tisha Slate con 16 puntos cada una.

“Jugar con la Costa Caribe fue bueno para la Preselección, por su estatura y habilidad, se trató de jugar diferentes estilos defensivos y ellas lo asimilaron”, finalizó Estrada.

Lo que dicen las niñas

Martha López es la más pequeñita de la Preselección Nacional de Baloncesto y asegura se tiene que seguir trabajando de cara al Cocaba.

«Me gusta esta experiencia. Me cuesta la forma en pasar la pelota y la comunicación en el equipo. Desde hace tres años practico baloncesto y me siento muy feliz de estar aquí. Los entrenamientos no son difíciles solo que es algo diferente a los que prácticaba en Bluefields. Me gusta que mi familia venga a verme jugar. El juego con la Costa Caribe fue dificil porque ellas eran más grandes que yo, pero pienso que si me esfuerzo por a quedarme en la selección», contó López.

Por su parte, Hillevi Zelaya, originaria del Municipio de Tipitapa, expresó que «nos falta un poco más de comunicacion, pero siento que podemos mejorar, esta liga no es para que la ganemos, sino para que practiquemos para lo que viene que es el torneo Cocaba. Siento he mejorado la defensa, debo mejorar más la confianza en mi misma sobre todo a la hora de realizar los tiros. Me siento feliz de poder compartir esta experiencia con mi hermana gemela, es bonito saber que no estoy sola. Una vez en la casa nos aconsejamos para mejorar, nos ayudamos. En nuestra familia también un tío (Iván Zelaya) juega baloncesto. Mi mamá siempre viene a vernos jugar, mi papá a veces, ellos se emocionan y esperamos representar al país».

El domingo, la Preselección Nacional de Baloncesto Femenino Sub-14 se alista para su tercer juego en el Torneo de Baloncesto en el Polideportivo Alexis Argüello desde las 9:00 a.m.