Leonardo Crawford no jugará con el Bóer, sino con los Yaquis en México

A pesar de estar tocando las puertas de las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, el lanzador costeño Leonardo Crawford quería jugar en Nicaragua para exhibirse ante su público y estar cerca de su familia. Sin embargo, no llegó a un acuerdo con el Bóer, al mismo tiempo que encontró una oportunidad con los Yaquis de Ciudad Obregón, así que se marcha a la Liga Mexicana del Pacífico.

“Tengo permiso para estar con el Bóer, pero lastimosamente no llegamos a un acuerdo económico y me voy a México, en donde es una liga más exigente y estoy emocionado con la oportunidad. Espero en Dios que las cosas me salgan bien”, expresó Crawford, quien la próxima semana se podría reportar a los Yaquis, aunque no sería activado de inmediato porque necesita un poco más de tiempo para estar listo para lanzar, tras la pausa del final de temporada de las Ligas Menores.

“Pensé que iba a llegar a un arreglo con el Bóer. Me quedo con el pesar que no jugaré en Nicaragua, pero estoy en un punto de mi carrera en el cual debo hacer un sacrificio y aunque deseaba estar cerca de mi mamá, mi familia y las personas cercanas a mí, también me gusta conocer lugares, tener nuevas experiencias y seguir adelante. Espero poner en alto el nombre de Nicaragua”, apuntó el zurdo, quien este año en Ligas Menores tuvo balance de 7-4 con 2.81 en efectividad, más 134 ponches por solo 27 bases por bolas en 121.1 entradas.

Crawford será compañero de equipo de Cheslor Cuthbert en Ciudad Obregón.

“Cheslor es alguien importante para mí. Me sirvió de enlace para conseguir esta oportunidad”, aseguró el costeño.

