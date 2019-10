¿Por qué Rihanna rechazó actuar en la final del Super Bowl?

La cantante Rihanna rechazó actuar en el medio tiempo del Super Bowl, durante la final de la liga profesional de fútbol americano (NFL), debido a la polémica de la organización con la comunidad afroamericana. Así lo dio a conocer a Vogue USA, revista que le dedica su portada de noviembre.

La negativa de la cantante se debe a la polémica que surgió en 2016 cuando el jugador Colin Kaepernick, de los 49ers de San Francisco. se arrodilló mientras sonaba el himno nacional de EE.UU. en protesta por la injusticia racial y la brutalidad policial. Un gesto que le valió para no volver a jugar al fútbol nunca más y el país se dividiera en opiniones. Rihanna, se posicionó de su parte.

«No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser una vendida. (…) Hay cosas con las que no estoy de acuerdo para nada en esa organización, y no iba a acudir y servirles de ninguna manera».

La cantante durante la entrevista con Vogue también habló de su próximo disco de reggae.

«Es un estilo musical que siempre me ha gustado. No importa lo lejos o apartada que esté de esa cultura, es el entorno en el que crecí y nunca se ha ido. Incluso aunque he explorado otros géneros musicales, siento que era el momento de volver a algo en lo que no me había asentado en un disco entero”, dijo.

Rihanna también ha presentado recientemente un libro de fotografías que ha tardado 5 años en recopilar, según expresó en su Instagram.

En lugar de Rihanna las cantantes Jennifer López y Shakira actuarán en la final del Super Bowl que será en Miami el 2 de febrero de 2020.