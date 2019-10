Policía Orteguista rodea hotel donde se reúnen miembros del Movimiento Campesino

La Policía Orteguista (PO) tiene rodeado un hotel en Managua donde se encuentran reunidos líderes del Movimiento Campesino, líderes estudiantiles y excarcelados políticos, confirmó Kenia Gutiérrez, miembro de la organización civil y excarcelada política del régimen.

Según Gutiérrez, al menos cuatro patrullas de la Policía con numerosos agentes antidisturbios están apostados en la entrada del Hotel Xolotlán.

A está reunión estaba previsto que asista el líder campesino y también ex reo político, Medardo Mairena, quien este jueves arribó a Nicaragua. Sin embargo, el líder campesino, a su llegada al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, manifestó que no podría asistir a la misma.

Mairena es parte de la comisión de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), para sostener reuniones con la Comisión Especial de la OEA.