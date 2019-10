Ulises Rayo es padre de dos hijos y lo primero para él es su bienestar, garantizar que no les falte nada. El futbol queda en segundo plano si no le permite cubrir sus necesidades. Por eso cuando comenzó en Segunda División combinó jugar y trabajar y en Liga Primera buscó equipos que le permitieran jugar y estudiar. «Solo cuando llegué a Ferretti dejé de trabajar y hacer otras cosas», asegura.

Rayo, de 25 años, debutará en la Selección de Futbol ante Dominica este viernes. El delantero esteliano del Real Madriz se convirtió en unas de las grandes novedades de la convocatoria para la Liga B de Naciones. Nadie imaginó que el seleccionador nacional Henry Duarte se fijaría en él, pero le dio la oportunidad en un microciclo para evaluar a jugadores nacionales y lo terminó de convencer.

La inclusión definitiva la celebró el pasado domingo marcando el gol del triunfo 2-1 para quitarle el invicto al Real Estelí y convertirse en el segundo mejor goleador del Torneo de Apertura con cinco tantos. «Ni por la mente se pasó esto, solo estaba enfocado en sacar resultados positivos con el equipo. Ahora que se me dio la oportunidad haré todo lo posible porque me salgan bien las cosas», confiesa Rayo.

Mejor de lo esperado

El sueño de Rayo era llegar algún día a la Selección, pero lograrlo debutando de titular en su primer llamado nunca lo contempló. El momento que vive es mágico, único, inesperado. Su vida dio un giro imprevisto en cuatro meses. En junio estaba pensando en dejar de jugar en Liga Primera para dedicarse a estudiar, pero el Madriz le permitió hacer ambas cosas y esta noche estará saliendo al terreno de juego a representar los colores de su país.

«Si no me dejaban estudiar, estaba decidido en dejar de jugar o me metía a un equipo de Estelí en Segunda División para mantener jugando», señaló Rayo, quien estudia el tercer año de derecho en la Unival de Estelí. «El futbol en Nicaragua no es una carrera que te da toda tu vida para vivir, o son contados los equipos que te pueden pagar bien y si no estás ahí, tenés que tener un plan B».

Los días que no va partidos, como este sábado, los profesores justifican su ausencia. «Hablé en la universidad, llevó una carta explicando que por motivos de trabajo tuve que faltar a clases y me ayudan en eses sentido, si hicieron una prueba me la hacen cuando llego. Casi no falto, pero este tipo de ocasiones no la puedo dejar ir».