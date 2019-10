Adán Torres: «No he recibido regalías por Almohada ni de Cristian Castro y menos de Marc Anthony»

El compositor nicaragüense Adán Torres, autor de Almohada, canción que se inmortalizó en la voz del Príncipe de la Canción, José José, dice que «hace 8 años, o tal vez 10 no he recibido regalías por mi tema». Así lo expresó en una entrevista realizada por el programa El Gordo y la Flaca.

Las regalías es el pago de una «cantidad variable» ligada al volumen de producción o ventas que debe abonarse durante un tiempo al propietario de la patente que se esté explotando. En otros ámbitos de la propiedad intelectual se les llama: ‘Derechos de autor’. El escritor de un tema debe recibir ingresos por el mismo siempre que su música se reproduzca en televisión o radio, en un evento público, o se transmita en línea.

«Yo no he recibido regalías ni de Cristian Castro, ni de Tito Nieves, tampoco de Pepe Aguilar, y menos de Marc Anthony», expresó en el programa de la cadena Univisión. Incluso agregó que el mismo Marc Anthony cree que él está muerto, «lo dice cada vez que se presenta».

El tema Almohada, que José José hizo suya desde 1978 cuando decidió grabarla para incluirla en su álbum “Lo pasado pasado”, ha sido grabada por varios artistas y cantada en diferentes géneros como banda y norteño. «Hasta dicen que la hija de Amanda Miguel la canta muy lindo», dice Torres

El escritor nicaragüense dice que no es gusto que alguien esté tomando un dinero que no le pertenece. Adán ha tratado de comunicarse con la disquera. «Llamaba pero los teléfonos ya no existen y los correos electrónicos tampoco me los respondieron». Ahora con todo esto, expresa, se dio cuenta de que Sony compró Areola México.

Adán participó, el domingo 6 de octubre, en el primer homenaje público que se le realizó a José José después de su muerte en el Auditorio del Condado de Miami. Ahí los hijos del cantante, José Joel, Marysol y Sarita, le agradecieron por el tema que escribió.

«No me parece justo tampoco que le hagan esto a José José», añade el compositor de 75 años. «José José dejó un legado de canciones bellísimas para la historia… así que también le deben de reconocer a sus hijos esas regalías, para ellos que se sientan orgullosos de recibir algo sus padre», finalizó Torres, quien se siente triste por esta situación, ya que nos compositores no hacen canciones de la noche a la mañana.

