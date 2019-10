Ministerio Público amplía acusación por narcotráfico contra el exdiputado orteguista Francisco Sarria

La investigación sobre la organización narco liderada en Nicaragua por el exdiputado Francisco Sarria García, según acusación del Ministerio Público, pica y se extiende, ya que esta institución presentó una segunda ampliación de la acusación a las 3:40 de la tarde del 10 de octubre, dos días después de realizarle la audiencia preliminar a Sarria.

El caso se ha manejado con mucho sigilo de parte de las autoridades del régimen orteguista, ya que ha puesto solo a los funcionarios y empleados fieles al partido Frente Sandinista, en el manejo del expediente.

Caso de Sarria es manejado por la dictadura

Por ejemplo, en la Fiscalía el expediente ha sido manejado por el fiscal departamental Alejandro López y Lilliam Sosa, supervisora de fiscales auxiliares, mientras en los juzgados de Managua, el caso fue asignado al juez orteguista Henry Morales, quien llegó a la Oficina de Recepción de documentos de los juzgados a retirar personalmente la primera ampliación de la acusación, donde la Fiscalía acusó al exdiputado Francisco Sarria. Eran las 4:00 pm del 4 de octubre, día en que Sarria fue forzado a renunciar, según fuentes legislativas.

Ahora, las autoridades de los juzgados han dispuesto nuevo horario para personal de la Oficina de Mensajería Interna (OMI) de 4:00 pm a 7:00 pm, para en cuanto llegue acusación del Ministerio Público subirla al despacho del judicial asignado. Generalmente los escritos y acusaciones presentadas por el Ministerio Público después de las 4:00 pm se distribuían al día siguiente, explicó una fuente judicial.

Sarria estaría supuestamente en prisión

El juez Morales realizó la audiencia preliminar para Sarria el lunes 7 de octubre a eso de las 11:12 de la mañana, bajo sigilo total. Sarria, quien también es abogado, fue acusado de crimen organizado y concurso ideal con asesinato agravado en perjuicio de Máximo Ríos Orozco y el Estado de Nicaragua.

Según acusación del Ministerio Público, el exdiputado suplente al Parlamento Centroamericano, era el líder de la estructura narco que operaba en Nicaragua y otros países centroamericanos, utilizando la zona del Pacífico para sus operaciones.

Además, como afirman allegados a Sarria, quien también es pastor evangélico, este utilizaba su camioneta con placa diplomática color amarillo con el símbolo del Escudo Nacional y la leyenda Asamblea Nacional, para desplazarse libremente sin levantar sospechas.

Este era un modo de operar similar a la el exmagistrado liberal suplente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Julio César Osuna, procesado en el 2012 y condenado en el 2013 en el caso denominado Henry Fariñas.

Luego fue liberado en el 2016 por supuesta enfermedad en los dientes, porque andaba frenillos, a pesar de estar condenado a 23 años de cárcel por narcotráfico y crimen organizado.

Defensa pública

Durante la audiencia, Sarria manifestó tener abogado privado para su defensa, pero que no tenía como avisarle. El juez Morales le advirtió que le realizaría la audiencia con un miembro de defensoría pública y que para la próxima audiencia lo podía cambiar y que no incurría en ninguna ilegalidad.

La Fiscalía siguió detallando que Sarria llegó en un vehículo con los guatemaltecos Silas René Galindo Recinos, Lucas Medrano Ramírez; los nicaragüenses Marcos Manuel Amaya Narváez y Carlos Enrique Cortez Guevara, y al colombiano Everth de Ríos Ospina, acusados previamente por este asesinato, y estuvo presente en la tortura y ejecución de Máximo Ríos Orozco, ocurrido el pasado 24 de septiembre de 2019, en la Comarca Buenos Aires de Villa El Carmen.

Según expediente de la Fiscalía, la víctima fue mutilada, le cortaron la oreja derecha, le amputaron ambos pies y manos, la cabeza y luego los miembros y la cabeza fueron colocados en un saco y el cuerpo envuelto en un plástico negro. A eso de las 9:00 pm de ese mismo día los acusados, incluyendo a Sarrias y otro sujeto que la Fiscalía aún no ha querido revelar su identidad, trasladaron los restos en los vehículos que andaban.

El saco fue enterrado en el kilómetro 23 y medio de la carretera vieja a León y el cuerpo abandonado en el kilómetro 24 de la misma pista.

La defensa pública alegó a favor del exdiputado Sarria que la acusación no reunía requisitos, puesto que no específicaba que acción exactamente había realizado su defendido. Además, pidió que lo remitieran a Medicina Legal porque tiene diabetes y no había ingerido su tratamiento.

El judicial Morales después que admitió la ampliación de la acusación, ordenó la prisión preventiva contra Sarria por tratarse de hechos graves y que podía intimidar a los testigos. También programó la revelación de identidad de dos testigos encubiertos identificados como Código Uno y Dos de la policía.

Audiencia inicial para el 14 de octubre

La audiencia inicial se programó para el próximo 14 de octubre, donde Sarria ya contará con defensa privada. Mientras los primeros acusados ya realizaron cambios de defensas y esperan también la audiencia inicial.

Se espera que en la segunda ampliación de la acusación que presentó ayer la Fiscalía se conozca la identidad del otro sujeto que señalan en la primera acusación y se conozca más de la supuesta red Sarria en Nicaragua.

Sarria era suplente del diputado orteguista Guillermo Osorno, quien es propietario ante el Parlamento Centroamericano.