Mipymes buscan otras alternativas en tiempos de crisis

Elda Lidia Villachica tiene un taller de textil-vestuario en Granada y tras la crisis perdió más de cuatro mil dólares, porque muchos de sus clientes se fueron y no le pagaron. Pese a la situación sigue con ánimo de continuar trabajando y ahora comenzará a capacitarse para buscar cómo exportar su producto.

“Tengo 23 años que llegue al parque de Granada como artesana, comencé así, pero luego vi que se podía trabajar en textil y confección y comencé como un ciego a la deriva con el ahorro de varios años, invertir 13 mil dólares y el negocio comenzó a crecer hasta que vino la crisis”, cuenta Villachica.

Tras la crisis sociopolítica que comenzó el 18 de abril del 2018, la economía se vino deteriorando, el turismo y la inversión se paralizaron y como consecuencia el consumo se deprimió, afectando a las mipymes.

Sin embargo, en medio de esas crisis Fernando Peña, que trabaja en marroquinería, haciendo bolsos, sombreros, fajas y zapatos en Masaya, vio una puerta abrirse; agarro su mercadería y la envió a un amigo en El Limón, Costa Rica, adonde ahora está exportando.

“En el 1990 yo trabajaba en la alcaldía de Managua, para entonces una hermana me decía que pusiera un taller de zapatos, yo la pensaba porque no sabía nada, pero al final me convenció y renuncie, pusimos el taller de zapatos con mi liquidación, comencé de cero, mi cuñado me enseño y así me metí al negocio”, señala Peña.

Ahora Peña y Villachica son parte de un programa de capacitación que está desarrollando el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) para 25 mipymes, con el fin de fortalecer a los emprendedores, darles financiamiento y ayudarles a exportar.

«En este momento necesitamos este programa, porque la visión es crecer, yo me veo en dos años en un mercado internacional, para mi el programa dinámica va en pro del desarrollo, yo creo que si nos dan un financiamiento podría obtener maquinaria nueva», dijo Villachica.

Mientras que Peña espera el financiamiento para comenzar de nuevo hacer zapatos, porque desde hace cinco años solo se dedicaba hacer bolsos, fajones y sombreros.

Ventas cayeron

Al cierre del 2018 las ventas en las pymes se redujeron entre un 40 y 70 por ciento en sectores como panificación, cuero-calzado, madera-mueble, textil y confección, así como artesanías.

En el 2019, tras la profunda recesión económica, más el impacto de la reforma tributaria y el alza en los combustibles y la energía, muchas pymes se vieron obligadas a cerrar y otras a reinventarse para salir adelante.