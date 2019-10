Carlos Herrera: «Quisiera cubrir los conflictos de la región centroamericana»

Carlos Herrera es uno de los fotógrafos más galardonados de Nicaragua en los últimos años. Recientemente recibió el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por documentar por medio de fotografías la crisis política en el país. Conozca quién está detrás del lente fotográfico y las imágenes conmovedoras.

¿Cuál es su primer recuerdo?

Jugaba mucho solo. Inventaba mis juegos: una liga de beisbol con lapiceros, por ejemplo (ríe).

¿Qué quería ser de niño?

Abogado, porque es un sueño que mi papá no logró.

¿Qué olor lo traslada a la infancia?

El café de porrita que me daban con pan.

¿A qué le tiene miedo?

Al fracaso.

¿Comida favorita?

Carne a la parrilla de diferentes cortes a término medio.

¿Alguna película lo ha hecho llorar?

Demasiadas, hasta UP (película animada).

¿A qué persona viva o muerta le hubiera gustado conocer?

Edgar Allan Poe, para saber qué tenía en la cabeza.

¿Qué es lo que menos le gusta hacer?

Lavar trastes o ropa.

¿Qué música le gusta?

Rock en español.

¿Un sueño?

Poder darle cobertura a la región centroamericana.

¿Deporte favorito?

Futbol y beisbol. Futbol desde pequeño me gustó y beisbol por mi familia.

¿Qué música lo pone a bailar?

Los ritmos latinos.

¿A quién invitaría a tomar un café?

No sería café, pero me hubiera gustado invitar a Rubén Darío. Quién sabe dónde hubiera terminado con él (ríe).

¿El mejor consejo que le dieron sus padres?

No perdás el tiempo.

¿Dinero o amor?

Amor.

¿Qué materia no le gustaba?

Ninguna me gustaba… pero la que menos me gustaba era Química.

¿Cuánto gasta en equipo fotográfico?

Demasiado. Miles de dólares.