Las 10 cosas que desconocías de Boris Johnson, el primer ministro británico

Al primer ministro británico le llaman el “Trump” de Gran Bretaña. Es un político carismático, con fama de bufón, pero que genera tanta veneración como rechazo. Crítico de la Unión Europea, llegó al poder con la promesa de cumplir con el brexit el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo.

1. Periodista. Escribió para The Times y The Daily Telegraph y dirigió la revista The Spectator. Lo despidieron del The Times de Londres por inventarse una cita. No ha dejado de escribir.