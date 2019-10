Simone Biles, un camino de espinas para un destino único

Enviada a una familia de acogida en su infancia y agredida sexualmente en la adolescencia, Simone Biles ha superado todas las pruebas posibles para convertirse en una leyenda de la gimnasia y en un icono más allá del deporte.

En Stuttgart, este domingo, se convirtió a los 22 años en la gimnasta con más medallas en los Mundiales, con 25, rompiendo con dos oros el empate que había logrado el sábado con el mítico bielorruso Vitaly Scherbo (23).

Lea también: Argentina exhibe potencia ofensiva en goleada 6-1 sobre Ecuador

Nunca una gimnasta había acumulado cinco coronas mundiales en el concurso general (el récord estaba en tres). Nunca una gimnasta había logrado 19 títulos mundiales (el récord estaba en 12).

«Es verdad que es mucho. A veces me pregunto cómo lo hago, me gustaría poder salir de mi cuerpo y verme con mis propios ojos», se sorprende, mostrando su brillante sonrisa.

Más atlética, más potente y más elástica, la pequeña bomba estadounidense (1,42 metros y 47 kg) es un prodigio de técnica. Cuatro acrobacias -dos en suelo, una en la viga de equilibrio y otra en salto- llevan ya su nombre. Dos de ellas, muy complejas, han sido ‘creadas’ durante este Mundial de Stuttgart.

«Nunca habría pensado que sería capaz de lograrlas algún día en competición», reconoció.

‘Salvada’ por sus abuelos

Para su compatriota Morgan Hurd, campeona del mundo en el concurso general de 2017 aprovechando su ausencia, es sencillo: «Es sobrehumana».

La pequeña Simone descubrió la gimnasia a los seis años en una salida escolar. Un entrenador la captó inmediatamente.

Hasta aquí podría parecer un cuento de hadas, pero para nada fue el caso: La madre de Biles, nacida en Ohio, tenía «dependencia al alcohol y a la droga» lo que provocó «idas y venidas de la cárcel. Ella y sus tres hermanos son enviados a familias de acogida, explicó la joven de 22 años en la televisión estadounidense en 2017.

Puede interesarle: Torres dirigió ataque y Tanaka dominó desde el montículo en primer triunfo de los Yanquis

«Nunca pude contar con mi madre biológica. Recuerdo que siempre tenía hambre, miedo», dijo.

«Mis abuelos me salvaron», afirmó sobre Nellie y Ron Biles, a los que considera sus padres y que cambiaron el destino de su vida, adoptándola, junto a su hermana pequeña, mientras que los otros dos fueron a casa de otros miembros de la familia.

A los ocho años Biles se encontró con Aimee Boorman, la entrenadora que la llevará a la cima, «su segunda madre», que velará por su mejora en los aparatos así como por su equilibrio vital.

Bajo su ala se convierte, con 16 años, en campeona del mundo por primera vez, en 2013. Tres años después conquista cuatro oros olímpicos, más un bronce, en los Juegos de Rio.

‘Soy mucho más que eso’

Boorman se traslada a Florida y la texana de adopción comienza a entrenar con los franceses Laurent Landi y Cécile Canqueteau-Landi, tras tomarse un año postolímpico sabático.

En enero de 2018 Biles revela otra herida íntima: Forma parte de las más de 200 víctimas de Larry Nassar, antiguo médico del equipo nacional estadounidense condenado por todas estas agresiones sexuales cometidas durante dos decenios.

Lea además: Bottas conquista Japón y Mercedes asegura el título de constructores en Fórmula 1

Después de romper su silencio, no duda en denunciar públicamente la pasividad de las autoridades deportivas. «No es fácil regresar a un deporte, a una organización que te había dejado tirada», señaló en el campeonato de Estados Unidos el año pasado.

«Esta experiencia horrible no me define. Soy mucho más que eso. Soy única, inteligente, talentosa, motivada y apasionada. Me prometí que mi historia sería mucho más grande que eso», escribió en la época.

Cerrado el capítulo de los Mundiales, «a un 99.9 por ciento», dijo el sábado, a Biles le queda el último capítulo de su destino de leyenda: Los Juegos de Tokio 2020 dentro de diez meses.