Retorno de algunos exiliados arriesga el asilo de miles de migrantes nicaragüenses, asegura opositor

Luciano García, opositor exiliado en Costa Rica, manifestó este domingo que el retorno de los exiliados que tienen un alto perfil político, pone en riesgo a miles de emigrantes que tratan de obtener asilo o refugio en los países que les han dado asistencia.

“Estas personas regresan con un objetivo político, poniendo en riesgo que se les niegue su solicitud de refugio a los miles y miles de nicaragüenses que están haciendo esa solicitud”, dijo García.

Miles de personas salieron del país desde el año pasado debido a las amenazas y la persecución de la dictadura de Daniel Ortega. Sin embargo, han sido cuatro exiliados quienes causaron revuelo cuando regresaron a Nicaragua.

El periodista Aníbal Toruño, el comentarista político Jaime Arellano, el político opositor Félix Maradiaga y el líder estudiantil Lesther Alemán volvieron al país en diferentes fechas en los últimos tres meses, tras un año de exilio.

Sin embargo, Toruño habría vuelto a salir del país, según conoció LA PRENSA de forma extraoficial.

Para algunos, estos personajes tomaron una decisión valiente, porque aún siguen siendo blanco de amenazas y objeto de asedio policial en Nicaragua; no obstante, para otros, fue una decisión política que pone en riesgo el asilo de nicaragüenses que no pueden retornar, pues no los cobija la fama.

García opinó que la popularidad de estos exiliados les ofrece cierta protección que no tienen otros emigrantes nicaragüenses.

“Aunque yo los respeto mucho y los admiro por su lucha, también debo decir que el retorno de ellos y esa aparente protección debido al alto perfil político que tienen, afecta a los miles de nicaragüenses que están pidiendo asilo en los países vecinos: Costa Rica, Honduras, Panamá y Estados Unidos”, manifestó el opositor.

García es presidente de la organización civil Hagamos Democracia. Vive su segundo exilio en Costa Rica. El primero fue a los 17 años edad, en los años ochenta, para evitar el servicio militar obligatorio, impuesto por el primer régimen orteguista. García regresó al país con la esperanza que trajo el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en los años noventa.

El año pasado, la represión de Ortega contra las protestas civiles lo obligó nuevamente a exiliarse en Costa Rica, debido a su oposición y crítica contra la dictadura.

Costa Rica es el principal destino de los exiliados. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el 20 de septiembre pasado, asegura que más de setenta mil nicaragüenses salieron de Nicaragua con destino a ese país vecino desde que comenzó la represión contra las protestas civiles en abril de 2018.

Los organismos de defensa de derechos humanos han denunciado que los emigrantes nicaragüenses en Costa Rica duermen en las calles y la mayoría no ha logrado conseguir trabajo. Algunos exiliados han regresado porque no encontraron mejores oportunidades en otras naciones, extrañan sus hogares, quieren regresar a estudiar, pero al tocar territorio nacional han sido detenidos por la Policía Orteguista, por su participación en las protestas. Ese fue el caso del joven Ulises Josué Rivas Pérez, originario de Santo Domingo, Chontales, quien regresó el 1 de septiembre pasado e inmediatamente fue arrestado.

García apuntó que, en cambio, el retorno de los políticos mediáticos “no es para conseguir un trabajo, no es para ir a una universidad, no es para encontrar una estabilidad económica, para tener una familia”.

Los opositores en Nicaragua vieron el retorno de Alemán y Maradiaga como un fortalecimiento de la lucha. Violeta Granera, miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), declaró que el regreso de Alemán significa que la represión de Ortega no ha logrado que quienes iniciaron las protestas estudiantiles desistan de sus demandas.

“Hasta que regresen todos”

Sin embargo, el sociólogo Óscar René Vargas considera que el retorno de los exiliados solo será significativo cuando retornen más de cinco mil nicaragüenses en una marcha. “Esta estrategia de venir uno por uno no cambia en nada la correlación de fuerza social, porque las protestas se dan independientemente de que venga o no venga esta gente”, dijo Vargas.

El sociólogo valoró que detrás de este reingreso de opositores mediáticos puede haber algún tipo de negociación de alto nivel. También señaló que las organizaciones opositoras formalmente constituidas no tienen una agenda dirigida a la vuelta de los exiliados, sino que su principal demanda es el fortalecimiento del sistema electoral, para un eventual proceso de elecciones.