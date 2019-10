Expresidente hondureño, Porfirio Lobo, viaja a Estados Unidos a rendir declaraciones ante agentes antidrogas

El exmandatario hondureño ha viajado este lunes hasta Maryland, Estados Unidos, para rendir declaraciones ante agentes de la Agencia Federal Antidrogras de los Estados Unidos, DEA.

Un testigo cooperante de la fiscalía de Nueva York en el juicio contra Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del actual mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, declaró hace dos semanas haber pagado la suma de 100 mil dólares a Porfirio Lobo durante su campaña electoral.

En el mismo juicio testificó el narcotraficante Victor Hugo Díaz Morales, quien confesó haber realizado depósitos a las campañas de Hernández y Lobo. De igual forma, Díaz había detallado que Tony Hernández le iba a garantizar, mediante pagos, conexiones con altos funcionarios hondureños para la protección del tráfico de droga en el territorio.

El expresidente Lobo negó las acusaciones a través de su cuenta en Twitter, alegando que no conocía a Díaz. “No he recibido dinero, no he sido, ni soy, ni seré amigo, socio y mucho menos colaborador de ningún delincuente”.