Donald Trump anuncia sanciones contra Turquía por invadir a Siria

El Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra tres ministros turcos en respuesta a la ofensiva de Ankara contra los kurdos en el norte de Siria. Los titulares de Defensa, Hulusi Akar; Interior, Suleyman Soylu; y Energía, Fatih Donmez, ingresaron a la lista negra del Tesoro, lo que implica la congelación de sus activos y la prohibición de realizar transacciones directas o indirectas con Estados Unidos.

«Estados Unidos responsabiliza al gobierno de Turquía por la escalada de violencia de las fuerzas turcas, que pone en peligro a civiles y desestabiliza la región», indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes mediante un comunicado difundido vía Twitter, que subirá los aranceles al acero de Turquía hasta el 50 por ciento, al mismo nivel anterior a la reducción de esos gravámenes en el mes de mayo, y descartó alcanzar un acuerdo comercial con Ankara por sus «acciones desestabilizadoras» en Siria.

Trump también advirtió que «pronto» emitirá una orden ejecutiva «autorizando la imposición de sanciones contra los funcionarios actuales y anteriores del Gobierno de Turquía y cualquier persona que contribuya a las acciones desestabilizadoras de Turquía en el noreste de Siria».

«La orden autorizará una amplia gama de consecuencias, incluidas sanciones financieras, el bloqueo de bienes y la prohibición de entrada a Estados Unidos», agregó.

En ese documento oficial, el mandatario defendió la labor de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico (EI) y justificó de nuevo su decisión de retirar las tropas norteamericanas del norte de Siria, la zona en conflicto. Asimismo, consideró que la ofensiva militar de Turquía «pone en peligro a civiles y amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad en la región».

«He sido perfectamente claro con el presidente (turco, Recep Tayyip) Erdogan: la acción de Turquía está precipitando una crisis humanitaria y está estableciendo condiciones para posibles crímenes de guerra. Turquía debe garantizar la seguridad de los civiles, incluidas las minorías religiosas y étnicas», señaló.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró en su cuenta de Twitter que «seguimos comprometidos con una solución política al conflicto en Siri. Las acciones unilaterales de Turquía llevaron a estas sanciones».

This destabilizing operation by Turkey continues, and has now created a growing and disastrous humanitarian crisis. We remain committed to a political solution to the conflict in Syria in line with UNSCR 2254. Turkey’s unilateral actions led to these sanctions. pic.twitter.com/5qWvjyLPYD

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 14, 2019