Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (14 de octubre)

Nicaragua llega este lunes a los 538 días de crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Escasez de medicamentos y alargamiento de las citas, cirugías y exámenes. La realidad de los pensionados en Nicaragua

Juan Carlos Hernández, de 68 años, no aguanta los dolores que le provocan la diabetes, el medicamento que necesita se le agotó y su hija que le ayuda perdió su empleo, lo peor del caso es que la policlínica donde lo atienden, desde hace cuatro meses no le da el tratamiento que necesita. Hernández quien cotizó por más de 38 años al Seguro Social, explica que no solo se trata del medicamento, pues ahora está la atención es deficiente, “esto no es un sentir mío, usted va preguntarle a cualquier pensionado y le va decir lo mismo, no nos están atendiendo bien, los doctores ya no nos revisan, nos alargan la citas y muchos somos pacientes crónicos”. Lea la nota aquí.

Lenín Moreno deroga el decreto que desencadenó la ola de protestas en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el movimiento indígena anunciaron este domingo el fin de la violenta crisis que estalló hace casi dos semanas, tras un acuerdo que revoca la eliminación de subsidios al combustible pactada con el FMI. «Se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país», señala el convenio suscrito con la mediación de la ONU y la Iglesia católica.

Tras un año de su creación, la empresa estatal Enimex solo genera gasto al Estado

Este mes se cumple un año de haber entrado en vigencia la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), que hasta la fecha se desconoce su funcionalidad, pero lo cierto es que su operación está generando gastos, revelan las estadísticas del Sistema de Contrataciones del Estados (Siscae). Este año el funcionamiento de esta empresa fue garantizado con 17.7 millones de córdobas, esto solo en gasto corriente, según el Presupuesto General de la República 2019, público en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Lea la nota aquí.

Retorno de algunos exiliados arriesga el asilo de miles de migrantes nicaragüenses, asegura opositor

Luciano García, opositor exiliado en Costa Rica, manifestó ayer domingo que el retorno de los exiliados que tienen un alto perfil político, pone en riesgo a miles de emigrantes que tratan de obtener asilo o refugio en los países que les han dado asistencia. “Estas personas regresan con un objetivo político, poniendo en riesgo que se les niegue su solicitud de refugio a los miles y miles de nicaragüenses que están haciendo esa solicitud”, dijo García. Lea la nota aquí.

Detienen en una cárcel de Estados Unidos a nicaragüense que solicitó asilo tras participar en tranques de Estelí

La nicaragüense Jacy Nohelia Pineda Salas, de 19 años, se encuentra detenida en una cárcel del estado de Misisipi. Hace unos 42 días la joven llegó a Estados Unidos con la intención de solicitar asilo, luego de que su familia recibiera amenazas de muerte en Nicaragua, tras haber participado activamente en las protestas ciudadanas que estallaron en abril de 2018. Pineda Salas se encontraba cursando el primer año de la carrera de Derecho cuando empezaron las manifestaciones y murieron los primeros muchachos víctimas de la represión orteguista en la ciudad de Estelí.