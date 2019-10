Manuel Rosas: «Lo de Surinam no se volverá a repetir»

Después de la tormenta de septiembre vino la calma de octubre.Nicaragua empató ante San Vicente y las Granadinas y fue goleada por Surinam alejando al equipo de los objetivos iniciales ascender a la Liga A y clasificar a Copa Oro 2021. De pronto todo le sonrió a la Selección de Futbol, que parecía caminar directo a un desastre y ahora enderezó la ruta con sus contundentes victorias sobre Dominica.

El desastre de septiembre se recompuso por la sorpresiva victoria de San Vicente y las Granadinas sobre Surinam este lunes pero el futuro sigue siendo complicado para la Azul y Blanco. Nicaragua (7 puntos) visitará al líder San Vicente (8) y recibirá a Surinam (7), que seguramente lo hará como líder porque se enfrenta al débil Dominica (0), con la obligación de imponerse para terminar en el primer lugar del grupo D de la Liga B de Naciones. Es el único camino.

«Reconocemos que no fue nuestro día (ante Surinam). Ellos salieron en una noche muy buena y no se va volver a repetir. Empezamos muy mal en ese partido», avisa Manuel Rosas en las redes sociales de la Fenifut. «Tenemos partidos importantes, uno contra San Vicente y las Granadinas (de visitante) y cerramos en casa. Pensamos en este primer partido en poder tener un triunfo y después Dios primero darle la alegría a Nicaragua de clasificar a la Liga A ganando a Surinam. Un partido no se parece a otro. Dejamos un mal sabor contra Surinam», señala.

El lateral izquierdo natural,que jugó como central en estos dos duelos, sostuvo que imaginaron un partido difícil contra Dominica, pero que supieron ser efectivos en el área. «Lo importante es el resultado independientemente de los goles que fueron cuatro y son importante para remontar lo que venimos arrastrando de Surinam. Ahora quedamos en cero. La confianza del grupo y el trabajo que se viene haciendo se retoma. Sabemos que no iba ser fácil venir a casa de Dominica y hacer el partido. Gracias a Dios se hicieron las cosas, el equipo aprovechó las oportunidades y eso suma a las aspiraciones de todos».