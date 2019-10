“Si volviera a nacer volvería a ser pelotero y lanzador”, dice Armando Hernández

Fue en el 2013 cuando el lanzador y exseleccionado nacional Armando Hernández tuvo que despedirse de la colina tras una lesión en su hombre derecho, sin embargo, Dios le tenía preparado otra oportunidad ligada al beisbol, que lo tiene animado y con muchas metas.

Por su calidad y experiencia, Armando desde entonces se desempeña como entrenador de picheo e incluso ha sido parte del Programa de Desarrollo de la Major League Baseball (MLB) que se instaló en Nicaragua, pero que actualmente se encuentra en Brasil.

Leer también: Armando Hernández fue arrollador

“Recuerdo que pasé casi dos años seguidos sin descansar, la competencia era dura y no podíamos darnos el lujo de descansar pues otros venían por tu puesto, pero lo recomendable es descansar luego de cada temporada. La última vez que lancé fue en el 2013, mi brazo estaba dando problemas en el hombro derecho. Recuerdo que esa temporada estaba listo pero el entrenador Bayardo Dávila (de Granada) me dijo que si yo no me sentía bien estaba vacante el puesto de entrenador de picheo, mi primera reacción fue negativa, pero al darme cuenta que no estaba bien mi brazo decidí aceptar el reto”, contó Armando, firmado por los Gigantes de San Francisco cuando tenía 19 años de edad.

Con la organización Gigantes de San Francisco estuvo tres años.

Ser entrenador de picheo no ha sido fácil, pero su pasión por el beisbol le ha abierto puertas que lo han llevado a República Dominicana y Puerto Rico a capacitarse.

“Fue un retiro duro, pero el hecho de mantenerme en el beisbol me ayudó a aceptar la realidad, fueron tres meses de desánimo, nostalgia, pero empecé a aceptar mi nuevo papel”, agregó el exlanzador originario de Diriá, departamento de Granada.

Le puede interesar: Nuevas Estrellas, una opción deportiva para los peloteritos

Fue en el 2016, que Hernández tuvo una oportunidad enorme.

“MLB me dio la oportunidad y trabajé tres años con ellos. En el 2018 cerraron aquí en Nicaragua pero aún tengo contacto con ellos para cualquier oportunidad. He recibido capacitaciones y agradezco a Dios. Me siento capacitado y dispuesto a tomar cualquier reto”.

“Sí se extraña estar en la loma, uno siempre tiene recuerdos, pero creo que uno debe dejar eso atrás y he tomado en serio esta nueva faceta como entrenador de picheo”, confió Hernández.

Con Medrano

Recientemente Hernández se encargó de la preparación del prospecto pinolero Lesther Medrano, firmado este año por los Dodgers de Los Ángeles.

“La experiencia mayor que puede tener un entrenador es tener una buena relación con el pelotero, eso genera confianza, hace que te busquen por tu trabajo. Fui apasionado al juego y eso trato ahora de transmitir. Aspiro a ser entrenador de Ligas Mejores o Grandes Ligas, también espero volver a tener una oportunidad con la MLB, que ha sido algo grande en mi vida, me ayudó a desarrollarme como entrenador y persona, lo inspira a uno a querer ser mejor. Si volviera a nacer volvería a ser pelotero y lanzador”, confesó Hernández, quien empezó a jugar beisbol a los 12 años de edad en un colegio de su natal Diriá.

Leer además: MLB desarrolla programa élite de prospectos en Nicaragua

Del 2007 al 2011 Armando Hernández militó con la Selección Nacional de Beisbol compitiendo en Campeonatos Panamericanos, Premundiales y Mundiales.

«La mejor experiencia de mi vida fue haber sido parte de la Selección Nacional de Beisbol y haber hecho un buen papel en ese tiempo», finalizó el exlanzador derecho.