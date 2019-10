El príncipe Guillermo y Catalina visitan una escuela para niñas en Pakistán

El príncipe Guillermo y su esposa Catalina expresaron su compromiso con la educación de las mujeres durante la visita este martes a una escuela de niñas en Islamabad, primera etapa de su gira por Pakistán.

El matrimonio se sentó al lado de alumnas durante una clase de matemáticas. Catalina vestía un pantalón ancho y túnica azul, el color del uniforme de las niñas.

«Ambos querían hablar con las niñas de manera natural así que fue muy positivo», comentó Khadija Bakhtiar, directora de una oenegé que promueve la educación y asistió al encuentro.

Guillermo y Catalina pasaron aproximadamente media hora en esta escuela pública, que cuenta con alrededor de 1.000 alumnos entre primaria y secundaria.

En Pakistán casi 23 millones de niños carecen de educación, según UNICEF y las niñas están especialmente marginadas. Menos de la mitad de las mujeres sabían leer y escribir en 2015 mientras el 71% de los hombres estaban alfabetizados, según cifras del gobierno.

In the Margalla Hills, which sit in the foothills of the Himalayas, The Duke and Duchess of Cambridge joined children from four local schools taking part in activities designed to educate young people on environmental protection and wildlife conservation. #RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/raSC3HmOeU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2019

Guillermo y Catalina luego fueron conducidos en un convoy muy protegido a las colinas de Islamabad, donde visitaron un edificio de agentes ambientales.

El matrimonio principesco visitó después al Primer ministro paquistaní Imran Khan, allegado de la madre de Guillermo, la princese Diana. En Londres, Imran Khan, ex campeón de críquet y opositor político, conoció a Guillermo cuando era niño.

The Duke and Duchess of Cambridge attended an official meeting and lunch with Prime Minister @ImranKhanPTI in Islamabad. #RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/d23kEdtBkx — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2019

El Duque y la Duquesa de Cambridge fueron recibidos en la residencia del Primer ministro. Varias fotos oficiales los muestran sonrientes y relajados. Guillermo y Catalina almorzaron con el primer ministro antes de que éste partiera el martes a Riad, donde buscará desempeñar un papel de facilitador en las tensas relaciones entre Arabia Saudí e Irán.

At Islamabad Model College, The Duke and Duchess of Cambridge joined kindergarten, Grade 4 and A-level students to see how they are benefiting from the @TeachforPak programme. #RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/Hp4i8BntXD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2019

El programa del príncipe Guillermo y su esposa en Pakistán se mantiene en secreto. La seguridad se ha reforzado para la primera visita de un miembro de la familia real británica desde 2006, cuando Carlos, padre de Guillermo, fue a Pakistán acompañado por su esposa Camila.

Además de Islamabad, Guillermo y Catalina viajarán a Lahore, antigua capital del imperio mogol que gobernó el sur de Asia entre los siglos XVI y XIX y con un rico patrimonio arquitectónico y religioso.

On the first full day of #RoyalVisitPakistan, The Duke and Duchess of Cambridge are seeing the results of the great work of @TeachforPak, a fast-track teacher training programme modelled on the successful @TeachFirst scheme. pic.twitter.com/l1j21aDFuo — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2019

También se les espera en las montañas del norte y cerca de la frontera con Afganistán en el oeste, según el embajador británico en Pakistán, Thomas Drew.