Acusado de matar a una estadounidense en Matagalpa es llevado a su audiencia inicial

Este miércoles 16 de octubre, se tiene prevista la audiencia inicial contra Juan Pablo Ortíz González, por el homicidio de la estadounidense Ariana Enid Martínez García, en los juzgados de Matagalpa.

Antes del inicio de la audiencia, en las cercanías del Complejo Judicial de Matagalpa, la Policía Orteguista (PO) ha montado un inusual despliegue. El proceso tiene previsto iniciar a las 9:30 am., donde Ortíz enfrenta tres acusaciones más por lesiones leves en perjuicio del esposo de Martínez, Maynor Fernando Valenzuela Blandón, amenazas con armas en contra de un amigo de la pareja y portación o tenencia ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Extenso dispositivo policial y presencia de funcionarios de la Embajada de Estado Unidos

Pese a que no se le ha permitido el acceso a los medios de comunicación, LA PRENSA constató la presencia de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, quienes en el portón principal del Complejo Judicial de Matagalpa dijeron que se dirigían a la audiencia contra Ortíz.

La acusación de la Fiscalía es únicamente contra Ortiz, aunque Valenzuela y algunos testigos han señalado que otros dos hombres y una mujer habrían estado implicados en el crimen ocurrido poco después de las 11:00 p.m. del domingo 29 de septiembre en una calle del barrio El Progreso, al centro de la ciudad de Matagalpa.

Versión de los afectados

Según la versión de los afectados, la estadounidense y su esposo andaban en un carro acompañados por dos familiares y un amigo, a quienes iban a dejar a sus respectivas casas. Sin embargo, pasaron comprando “unas botellas de agua y unos chocolates” por la tienda de una gasolinera.

“Cuando salí (de la tienda) estaban los motorizados y, cuando iba a montarme al carro me gritaron: ‘tranquero hijo de puta, el comandante se queda, te vamos a matar’. Entonces fue cuando me agredió uno de ellos y después se me fueron encima los otros dos”, relató Valenzuela.

Añadió que “mi esposa y mis familiares se bajaron a auxiliarme; pero cuando ya nos íbamos a montar al carro nuevamente, mi esposa no terminó de subirse porque le dispararon a quemarropa”.

Martínez, de ascendencia puertorriqueña y nacida en el estado de Florida, Estados Unidos, viajaba con frecuencia a Nicaragua y hace un año y medio se estableció definitivamente en el barrio Yagüare, al este de la ciudad de Matagalpa, con su pareja Valenzuela Blandón.