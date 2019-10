Suspenden cuarto partido de Serie de Campeonato entre Astros y Yanquis

Las Grandes ligas han anunciado este miércoles, la suspensión del cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Astros de Houston y Yanquis, por el adverso pronóstico del tiempo para el área de la ciudad de Nueva York para este día.

El juego esta previsto a realizarse este miércoles a las 6:08 p.m. (Nicaragua) en el Yankee Stadium, pero ha sido reprogramado para este jueves a la misma hora.

Lea también: Nacionales de Washington avanzan a su primera Serie Mundial

«Somos conscientes de dos cosas: no queremos afectar la complexión competitiva de la serie, y queremos ser conscientes con nuestros fanáticos que tendrán que salir (de sus casas), no queremos traerlos aquí si sabemos que no podremos jugar «, dijo el comisionado Rob Manfred a MLB.com antes del juego tres realizado el martes.

El cambio de este partido también afecta el quinto, que ahora se tendrá que realizar el viernes (5:08 p.m.), día que estaba previsto para que se realizara el viaje de Nueva York a Houston si la serie se extiende a un juego seis.

Los Astros están al frente de la serie 2-1, después vencer a los Mulos de Manhattan 4-1 este martes.

Puede interesarle: Gerrit Cole sigue imbatible y los Astros toman delantera ante Yanquis

Los lanzadores

Con este cambio en los días de juegos, el mánager de los Yanquis, Aaron Boone, anunció a la prensa estadounidense que era muy probable que utilizara al japonés Masahiro Tanaka para el juego cuatro, después que ganara el primer encuentro de esta serie. Mientras que para el quinto podrían tener listo a James Paxton.

Los Astros, por su parte, colocarán a Zack Greinke en ese encuentro y para el juego cinco mandarán a Justin Verlander, anunciaron tras la noticia de la suspensión de este partido.

Lea además: “Si volviera a nacer volvería a ser pelotero y lanzador”, dice Armando Hernández

Estos movimientos también permitirían al mánager A.J. Hinch utilizar a Gerrit Colt en un posible sexto juego, aunque con menos días de descanso de lo usual.