Nicaragüense Swan Mendoza, madre, atleta y profesional

Atleta, madre y profesional así es Swan Valeria Mendoza Reyes, la exitosa atleta pinolera de la disciplina de voleibol playa, que sueña con una academia en el cual las niñas tengan la oportunidad de abrise camino en la vida por medio del deporte, como ella lo ha logrado, pero sobre todo por su disciplina, pasión, tenacidad y carácter.

La capitalina cuenta que el primer contacto con el voleibol fue cuando tenía 14 años de edad y era estudiante de secundaria en el colegio Pureza de María, y asegura que por siempre estará agradecida con su profesora Josefa Martínez, cariñosamente llamada «Chepita», ya fallecida.

«A la profesora Chepita le agradezco mucho pues por medio de ella tuve el contacto con el voleibol. Ella es muy recordada en el gremio pues varias alumnas del Pureza resultamos ser seleccionadas nacionales. Ella tomaba de su tiempo y dinero y nos llevaba a entrenar en la UCA», relató Swan.

El voleibol playa se ha hecho notar en los últimos años, gracias a atletas con Swan, Lolette Rodríguez, Socorro López, Elia Machado, entre otras, bajo la dirección del entrenador cubano Erasmo Palomo.

Este año, Mendoza participó en el Foro de Atletas Internacionales en Lausanne, Suiza. Consiguió el séptimo lugar en la segunda parada del Tour Continental Norceca en Islas Caimán. Fue protagonista de una clasificación y participación histórica en el Campeonato Mundial de Voleibol Playa en Hamburgo. También compitó en los Juegos Panamericanos, Lima 2019 obteniendo la mejor participación de un equipo Mayor en voleibol playa.

«Desde que estaba adolescente mi vida se dividía entre el colegio, hacer los deberes en la casa y los entrenamientos y eso se lo debo mucho al voleibol», confesó Swan.

Swan, quien compartió con su hermana Elisa Mendoza la misma pasión, también jugó baloncesto y practicó atletismo, pero el voleibol tuvo algo especial, que cada día la enamoraba más.

«Lo que más me gusta del voleibol es el trabajo en equipo, pero creo que la pasión me la transmitió la profesora Chepita. Ella tenía pasión por ayudar a los niños, por enseñar, ella vio que en mí el voleibol había causado un impacto positivo y entonces compartimos esa pasión», recordó Mendoza.

Le puede interesar: Leonardo Crawford: «Mi prioridad es jugar en México»

Junto a Lolette, Mendoza además conquistó el primer lugar en el Campeonato Centroamericano de Voleibol Playa, en Belice y se ubicó en el sexto lugar en la sexta parada del Tour Continental Norceca en Punta Cana, República Dominicana.

«Me llena de mucho orgullo saber que las mujeres abrimos el camino en voleibol playa con buenos resultados, nosotros inspiramos a los varones de esta disciplina para que también se propusieran ganar medallas», dice orgullosa Mendoza.

Una pausa

En el 2014, Mendoza, madre de dos niños, se convirtió por vez primera en mamá por lo que tuvo que hacer una pausa. Un año después regresó, y luchó para retomar el ritmo.

«En el 2014 tomé una pausa por mi embrazo, pero regresé en el 2015 y comprendí que no podía exigir ser la primer pareja en voleibol playa, entonces con paciencia empecé a trabajar de nuevo hasta lograr nuevamente ser la primera en esta disciplina», comentó Mendoza.

El 2017, durante los Juegos Deportivos Centroamericanos en Managua, Mendoza los jugó con una lesión pues tenía una ruptura parcial del supraespinoso (desgarro en el hombro derecho), y conquistó medalla de bronce.

«El hombro me dolía mucho, pero yo había trabajado duro y no quería todo ese esfuerzo y trabajo se desperdiciara, quizás la medalla de bronce para muchos no fue mucho, pero para mí significó demasiado», expresó Mendoza.

Ana Lucía, de 4 años de edad, y Lucián, de 12 años de edad, son los hijos de Mendoza. A la niña le gusta la gimnasia y al niño dibujar y jugar futbol.

«Es difícil ser mamá y atleta. Llega un momento en que ellos me preguntan si estaré en sus cumpleaños. A veces no celebro el dia de la madre con ellos por los compromisos internacionales. Pero ellos lo entienden, y se emocionan cuando yo les llevo una medalla, ellos me inspiran, ellos se alegran cuando me ven en la televisión o en los periódicos», dijo Swuan.

A Mendoza se le ve entrenar de lunes a viernes desde las seis de la mañana en la cancha de voleibol playa en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y luego regresa por la tarde. Y en medio de esas horas desempeña su trabajo de Derecho en la Dirección General de Servicios Aduaneros.

«Agradezco mucho el apoyo que me dan en mi trabajo, eso es algo que no tiene precio. Me desempeño en el área jurídica soy asesora legal. A mi me encantaría hacer un Post grado en el Derecho del Deporte, pero aquí no hay eso sino en España, ojalá que en algún momento se pueda», afirmó Swan.

Mendoza inició en el voleibol sala, pero luego tras una breve oportunidad le encantó el voleibol playa y desde el 2011 lo practica.

Leer además: Swan Mendoza y Lolette Rodríguez dan gran salto en ranking de la FIVB

«En el voleibol playa es mucho más fácil que dos personas se comprometan con un mismo objetivo y fin. Se usa menos indumentaria. Se esfuerza uno mucho más. El voleibol playa es de más inteligencia que de fuerza», manifestó la atleta capitalina.

Sus metas

Swan está consciente que en algún momento dejará la selección nacional pero ya está lista para dar un paso al futuro.

«Cuando me retire como atleta quisiera enseñar voleibol playa a las niñas. Mi sueño es que haya una academia. No hay jugadoras de voleibol playa, sino de sala. Para arrancar ese sueño debemos aprovechar las canchas que tenemos, hacer festivales, darles clases los fines de semana para que ellos sientan esa pasión», finalizó Mendoza.

A sus 33 años de edad, Swan se siente con fuerza y habilidad para seguir representando a Nicaragua.

Entre sus metas están ganar la medalla de oro en el Tour Internacional Norceca y coronarse en los Juegos Deportivos Centroamericanos en Santa Tecla, El Salvador, en el 2021.