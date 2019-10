Félix Alvarado rumbo a la unificación de título contra Ken Shiro: «No quiero dejar dudas, voy a noquearlo»

Hace un mes Félix Alvarado despertó con una noticia de su apoderado William Ramírez: «Vas a pelear unificación contra Ken Shiro el 23 de diciembre en Japón». El Gemelo había hecho una sola pelea en este 2019 y pasaba por un momento de desanimo. Acostumbrado a vivir en el ring: cuatro peleas en 2018 y seis combates en 2017, el único monarca actual del país no había tenido mucha suerte en la firma final de los combates. Le había llegado una oferta contra un venezolano para batallar en la misma cartelera de Andy Ruiz, pero finalmente el combate se cayó. Hace un mes despertó y todo fue diferente.

Siempre Alvarado tenía como objetivo unificar por dos razones: comenzar a hacer historia en las 108 libras y ganar mejores bolsas. Su lógica era insuperable: «peleando contra los campeones en Japón mato dos pájaros de un solo tiro». Y esta mañana en el país del sol naciente realizaron el anuncio oficial del combate. El nicaragüense enfrentará al «Chico Asombroso», como se le conoce al japonés, en una gran velada organizada por Akihiko Honda de Teiken Promotion el 23 de diciembre, la cual tendrá otras dos peleas titulares: Ryota Murata contra Steven Butler (título mediano de la AMB) y Moruti Mthalane ante Akira Yaegashi por cetro FIB de las 112 libras.

Alvarado sonríe durante la entrevista porque no oculta su felicidad. «Me estaba conteniendo y no podía decir nada. Esta será además la bolsa más grande de mi carrera», agrega el Gemelo. El campeón FIB sabe que su oponente es catalogado como el mejor de las 108 libras por ESPN y la revista The Ring, además que posee cinco defensas del título del CMB y está invicto en 16 combates, siendo nueve de ellos por la vía del nocaut.

«La verdad es que nada de eso me asusta. Yo siempre tengo que buscar la contundencia, no me gusta dejar dudas. Voy a noquearlo. Ya tuve la experiencia de argentina y no es bueno dejarle la decisión a otras personas», comentó Alvarado, quien ha mandado a dormir a 30 oponentes en sus 35 triunfos como profesional.

«Debo cortarle el paso, tiene buen movimiento de piernas y buen jab a la distancia. Debo contrarrestar el paso atrás y el jab, maneja buenos movimientos. Cuando lo presionan se queda sin responder y ahí quiero aprovechar. Creo que Fahlan Sakkreerin se parece y es el mismo trabajo que quiero hacer. Tenemos el ánimo y las ganas. Nosotros vamos hacer nuestro trabajo», indicó Alvarado.

Alvarado quiere aprovechar que Cristofer «el Látigo» González peleará por título el 13 de diciembre para que hagan campamentos juntos. «Veremos si hacemos campamento afuera y nos gustaría ayudarnos, tenemos objetivos similares, Cristofer maneja la distancia y me ayudará y él va con un fajador y le ayudaré mucho porque soy fajador. No hemos guanteado todavía, estoy en la carga de fuerza y estoy esperando que mi mánager concrete el plan de trabajo para saber si me iré a Miami o me quedaré en Nicaragua», concluyó, mientras se prepara para su adiestramiento vespertino con Luis Cortez.