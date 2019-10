Fidencio Flores: «A mí nadie del Bóer me ha ofrecido 2,500 dólares… ni siquiera me han llamado»

Fidencio Flores ha tenido un año espectacular en Nicaragua al punto de haberse convertido el «one-two» en Selección Nacional con Jorge Bucardo. Todo marchaba color de rosa y los pronósticos le daban al Bóer una ventaja en la Liga Profesional al contar con su brazo. No obstante, ha surgido un drama por su salario. Los Indios del Bóer a través Yader Solís (trabajador del Bóer) le dijo según cuenta el pelotero: «O aceptás los 1,800 dólares que te estamos pagando o te castigamos y no podrás jugar con nadie». Eso a Flores le molestó mucho. Cuenta que el año pasado se bajó el salario de 2,800 dólares a 1,600 por la crisis y le prometieron materiales de construcción para su casa. Ha pasado el tiempo y la promesa de los materiales para construir su casa aún no llegan. Debido a eso ha querido dejar en claro que quiere volver al trato de antes: 2,800 dólares.

«Yo estoy dispuesto a negociar y a llegar a un punto intermedio. El asunto es que no me han llamado. Estaban diciendo en una radio que la gente del Bóer me había ofrecido 2,500 dólares y que yo me había negado. Eso es totalmente falso, a mí nadie del Bóer me ha ofrecido nada, solamente los mensajes por Whatsapp de Solís que solo me subirían 200 dólares. Tengo opciones en Guatemala y en Colombia. Para ser sincero me gustaría jugar en Nicaragua y quiero jugar, pero sino tendría que ver afuera», explicó Flores, quien se ha convertido uno de los lanzadores de mayor peso a nivel local.

El muchacho de 28 años, firmado en su momento por los Cardenales de San Luis, dice que hay interés de otros equipos por sus servicios, el problema es que mientras no se aclare lo del Bóer no pueden entrar en acción. a Fidencio solo le resta esperar y ser paciente allá en el Sauce, León hasta recibir la llamada anhelada.