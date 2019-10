Por qué Pharrell Williams dice que está avergonzado de su éxito «Blurred Lines»

El cantante estadounidense Pharrell Williams dice que la controversia en torno au gran éxito Blurred Lines le hizo darse cuenta de que algunas de sus canciones «reflejan» una cultura sexista.

Williams dice que al principio no entendió por qué algunas personas vieron en su letra una alusión a una «violación».

Pero más tarde se dio cuenta de que «hay hombres que usan el mismo lenguaje cuando abusan de una mujer».

La canción Blurred Lines («Líneas borrosas», en español) fue criticada por algunos que afirmaron que la letra hace referencia a relaciones sexuales no consensuadas.

El hit de 2013 fue prohibido en varias universidades y un anuncio en el que sonaba la canción y aparecían modelos del video también fue vetado de las emisiones televisivas en horario de día.

En una entrevista con GQ Magazine, Williams, de 46 años, dijo que nació «en una era distinta» y que algunas cosas permitidas entonces ahora no lo son.

Dando ejemplos, hizo referencia a anuncios que «ponen a la mujer como un objeto» y a contenidos de algunas letras.

«Ahora no escribiría o cantaría algunas de mis viejas canciones.

«Me avergüenzo de algunas de esas cosas. Simplemente me llevó mucho tiempo y crecimiento llegar ahí».

Dijo que Blurred Lines fue el punto de inflexión para él, pero también admitió que al principio «no entendió» por qué la canción recibió tantas críticas.

La canción, que fue una colaboración con Robin Thicke, incluye frases como «odio estas líneas borrosas, sé que lo quieres» y «tengo que ponerme sucio».

El cantante dijo que a algunas mujeres realmente les gustaba la canción y tarareaban ese tipo de letras todo el tiempo.

«Y luego me di cuenta de que hay hombres que usan ese mismo lenguaje cuando se aprovechan de una mujer, y no importa que ese no sea mi comportamiento. O mi forma de pensar».

«Simplemente importa que esto afecta a las mujeres. Y ahí fue donde dije ‘lo entiendo, bien».

Williams también dice que se dio cuenta de que en EE.UU. se vive en una «cultura machista».

«No me había dado cuenta de eso. Ni que algunas de mis canciones también respondían a eso. Me asombró».

En el pasado, Williams había defendido la letra de su canción.

En una entrevista con Pitchfork en 2014, dijo: «Cuando te alejas y miras toda la canción, el punto es que es una buena chica, que incluso las buenas chicas quieren hacer cosas, y ahí es donde tienes las líneas borrosas».

«Ella lo expresa bailando porque es una buena chica. Las personas que critican solo quieren enojarse, y acepto su opinión».

Pero este no es el único problema que Pharrell Williams y Robin Thicke tuvieron con la canción Blurred Lines.

También se les pidió que pagaran US$5 millones por daños después de que un juez le diera la razón a la familia de Marvin Gaye, que denunció que Blurred Lines es un plagio del éxito Got to give it up (1977) del fallecido músico.

